Среди авторов идей NCSoft, Nexon, Netmarble и Krafton.

Корейские компании NCSoft, Nexon, Netmarble и Krafton представили Blizzard свои идеи для новых игр по StarCraft. Судя по всему, в Blizzard готовы рассмотреть варианты, хотя пока речь идет лишь о презентациях концептов.

Как сообщает IGN, студии предлагают разные жанры: NCSoft делает ставку на MMORPG, Nexon обещает "уникальный взгляд" на вселенную, Krafton ориентируется на свой опыт в разработке шутеров, а Netmarble хочет создать мобильную игру.

Важно, что переговоры не ограничиваются письмами, некоторые компании уже приезжали в офис Blizzard в Калифорнии, чтобы представить проекты лично.

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Эта инициатива неудивительна, ведь StarCraft стал культовым феноменом в Южной Корее, где расширение Brood War зажгло одну из самых крупных киберспортивных сцен в истории.

При этом в самой Blizzard тоже есть внутренний проект по StarCraft, но, по слухам, это уже третья попытка сделать шутер по вселенной.

Ранее президент Blizzard назвал StarCraft "одной из лучших франшиз" студии. Майк Ибарра считает, что у StarCraft огромным потенциал.

Также недавно мы рассказывали, что, судя по утечкам, Blizzard уберёт цифру "2" из названия Overwatch 2.

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