Assassin's Creed Invictus обещает быть игрой в стиле Fall Guys.

Ubisoft продолжает расширять вселенную Assassin’s Creed и готовит новую многопользовательскую игру под названием Assassin’s Creed Invictus. По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз проекта ожидается в 2025 году.

В отличие от традиционных частей серии, Invictus не будет сюжетной одиночной игрой, а сосредоточится на многопользовательском геймплее. По слухам, это будет сессионный мультиплеер в стиле Fall Guys, где игроки будут сражаться в различных испытаниях.

Параллельно компания работает над ремейком Assassin’s Creed 4: Black Flag. Изначально его планировали выпустить в конце 2025 года, но из-за задержек Shadows выход проекта могут перенести на 2026-й.

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Ранее мы рассказывали, что Ubisoft передала Assassin's Creed и другие франшизы дочерней компании. Китайский техногигант Tencent фактически стал совладельцем самых прибыльных франчайзов французского разработчика.

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