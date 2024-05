Сразу несколько источников уверяют, что Microsoft выпустит новую флагманскую консоль на год-два раньше Sony, чтобы повторить успех Xbox 360.

Компания Microsoft уже вовсю разрабатывает Xbox следующего поколения и планирует выпустить ее в конце 2026 года c новой Call of Duty в качестве систем-селлера. Информацию об этом уже сообщали инсайдеры ранее, а теперь ее подтверждает и TheGhostofHope, известный по утечкам об играх серии Call of Duty.

Говорится, что компания пытается повторить стратегию, которую она применяла с Xbox 360, выпустив игровую консоль на год раньше PlayStation 3. Это сделало Xbox 360 самой продаваемой консолью Microsoft за всю историю существования игрового подразделения. Напомним, все слухи говорят о том, что PS6 выйдет не раньше 2027 года.

При этом ранний выход следующего поколения Xbox приведет к тому, что на момент выхода PS6 Microsoft сможет снизить цену на новую консоль, чтобы поддерживать конкурентоспособность. Плюс, обновление середины поколения для нового Xbox будет вероятно в какой-то момент, так как PS6 будет мощнее, если она выйдет на год или два позже.

Правдивость этого инсайда косвенно подтверждает тот факт, что в сети до сих пор нет данных об улучшенных версиях Xbox Series. Тогда как конкуренты из Sony уже практически готовы к анонсу PS5 Pro, выход которой ожидается до конца 2024 года. Таким образом Microsoft откажется от обновления середины цикла поколения, чтобы сосредоточиться на мощной консоли следующего поколения, которая, по слухам, выйдет в конце 2026 года.

Цифры показывают, что продажи Xbox Series уже более чем вдвое отстают от PS5, а в прошлом месяце разрыв был и вовсе пятикратным. Очевидно, что Microsoft видит в раннем запуске нового поколения шанс нарастить продажи.

Ранее СМИ публиковали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, а перспективы Game Pass туманны. За этим последовало закрытие четырех игровых студий, среди которых были авторы Hi-Fi Rush, самого яркого хита 2023 года.

В то же время Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, следующей осенью.

