Лунный посевной календарь поможет запланировать работу на даче, в саду и на клумбе в июле.

Самый жаркий месяц года июль является довольно занятым для дачников. Большинство культур к этому периоду уже посажены, но засеять пустующие грядки ещё не поздно. Список того, что можно посадить в июле, довольно большой. Это зелень и различные салаты, фасоль, свекла, разные виды капусты.

Основной заботой на участке в этом месяце становится уход за растениями - прополка сорняков, поливы, внесение удобрений, обрезка деревьев и кустов. Ранние культуры в июле уже начинают плодоносить. В общем, забот у дачников очень много, и грамотно спланировать работу поможет лунный посевной календарь на июль 2024. Он подскажет плодородные и неудачные для работы на участке дни.

Лунный посевной календарь на июль 2024 года

1-4 июля - хорошие дни для посева корнеплодов, бахчевых и картошки в теплице, а также салата, сельдерея, шпината в открытом грунте. Посадка поздних цветов, сбор урожая ягод и фруктов, подвязывание винограда. Не рекомендуется прищипывать, пикировать, пересаживать растения и рыхлить почву.

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5-7 июля - дни новолуния. Растения становятся уязвимыми, поэтому лунный посевной календарь не рекомендует их беспокоить.

9-11 июля - хорошие дни для сбора молодой картошки, лука, моркови, зелени, редиса, горошка. Собранные овощи будут долго храниться и хорошо сохранят вкус. Удачно пройдет борьба с сорняками и вредителями. Можно белить и обрезать деревья, вносить органические удобрения, делать прищипки и прививки, но не рекомендуется применять минеральные подкормки и ядохимикаты.

12-13 июля - можно сажать ампельные и вьющиеся растения - горошек, виноград, ипомею, плетистую розу. Для посадки других растений день не очень удачный. Разрешены обрезки, пересадки и обильные поливы, однако не стоит замачивать семена и окучивать картошку.

14-15 июля - удачные даты для борьбы с мучнистой росой, тлей, слизнями колорадским жуком, антракнозом, ржавчиной растений. Сбор для съедения и на хранение урожая, обрезка кустарников и усов клубники. 14 числа можно посадить пряные травы. Не рекомендуется прищипывать, прививать, пересаживать и делить корни растений.

16-19 июля - очень плодородные дни. Любые посаженные овощи и цветы приживутся и будут иметь крепкий иммунитет. Можно применять любые удобрения и инсектициды, обработать сад от вредителей, полить и замульчировать грядки, подстричь газон и живую изгородь. Разрешено собирать урожай фруктов и наземных овощей, но не стоит выкапывать картошку, морковь и свеклу.

20-22 июля - дни полнолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

23-25 июля - не очень урожайные даты для посева, но удачные для сбора урожая. Можно начать сбор зерновых культур - пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника. Хорошо пройдет борьба с болезнями, насекомыми и грызунами на участке. Не рекомендуется обильно поливать растения и удобрять органикой.

26-27 июля - сеять можно только культуры с быстрым созреванием - салаты, зелень, зеленый лук, пряности. Не рекомендуется обрезать растения, пересаживать, повреждать корни и стебли. Все травмы будут долго заживать. Можно собрать семена, луковицы и другой посадочный материал.

28-31 июля - посев зелени, редиса, тепличных овощей, озимых культур, сидератов. Выкапывание картошки и других корнеплодов, сбор урожая фруктов, ягод и орехов. Хорошо пройдет уничтожение сорняков. Не рекомендуется пересаживать цветы, обильно поливать растения и перекапывать почву.

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