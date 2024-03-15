Если характеристики верны, нас ждет одна из самых интересных в техническом плане PlayStation в истории.

Этой осенью ожидается выход улучшенной версии PlayStation 5 Pro. На канале известного инсайдера Moore's Law is Dead вышло новое видео, в котором были затронуты потенциальные возможности будущей игровой консоли.

Есть информация, что производительность графического процессора PS5 Pro (FP32) составит 33,5 TFLOPS – это почти в 3 раза больше, чем у оригинальной PS5. Также у новой консоли вырастет скорость системной памяти и работа с трассировкой лучей.

А главной фишкой PS5 Pro окажется поддержка технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая позволит масштабировать картинку вплоть до 8K-разрешения, а на масштабирование с Full HD до 4K у системы будет уходить порядка 2 мс. И работать все это должно эффективнее, чем AMD FSR2.

Если эти характеристики верны, нас ждет одна из самых интересных в техническом плане PlayStation в истории.

Говорят, что с выходом PS5 Pro компания надеется подстегнуть продажи своих консолей, которые замедлились, и дать геймерам более мощное железо перед долгожданной GTA.

Также несколько источников сообщали, что Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии, которая будет стоить $500. То есть столько же, сколько обычная PS5 на старте продаж в 2020 году.

А уже этим летом, если слухи верны, стоит ожидать релиза обновленной Xbox Series X. Флагманская консоль Microsoft лишится дисковода, но подешевеет на 50–100 долларов и получит белую расцветку.

А вот новой консоли Nintendo придется подождать до 2025 года. Известно, что японский производитель задержал релиз условной Switch 2, чтобы предоставить более мощное программное обеспечение.

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