Данная информация была взята непосредственно из базы данных Epic Games Store.

Пользователи сети нашли возможные упоминания готовящихся ПК-версий Red Dead Redemption, The Last of Us Part II и других игр в цифровом магазине Epic Games Store. Об этом сообщет портал DSOGaming.

Следующая информация была взята непосредственно из базы данных EGS. По сути, это аналог SteamDB для проектов в магазине конкурентов. И благодаря этим дополнительным сведениям удалось выяснить, что готовится выход:

ПК-версии The Last of Us: Part II. По слухам, она уже полностью готова, а Sony придерживает релиз к премьере 2 сезона одноименного сериала.

ПК-версии Red Dead Redemption. Первоначальный релиз ковбойского экшена состоялся еще 14 лет назад на PS3 и Xbox 360.

ПК-версии Final Fantasy 16. Пока что игра является эксклюзивом PS5.

Ремейка Final Fantasy 9. Он не только существует, но и скоро выйдет – до апреля 2025 года.

Turok (неясно, новая ли это игра, или ремастер) и Remnant 3.

После того, как список с проектами разошелся по сети, в EGS быстро выпустили обновление, запрещающее сторонним программам получать подобные сведения. Пока неизвестно, будет ли какой-то из этих проектов эксклюзивом Epic Games. К примеру, ремейк Final Fantasy 7 вышел в Steam лишь спустя пол года после появления в EGS.

Напомним, Sony официально подтвердила, что God of War Ragnarok станет их следующей игрой, портированой на ПК. Продолжение знаменитого экшена от студии Santa Monica поступит в продажу 19 сентября.

Если вы ищете во что поиграть в июне 2024, УНИАН рассказывал о самых интересных игр этого месяца. Уже скоро выходит дополнение для одной из лучших игр в истории, новый ужастик от авторов Amnesia и другие новинки.

