Microsoft представила сразу несколько новых консолей Xbox, но есть нюанс

По сути, никаких новинок среди них нет, как и обещанной портативной консоли.

На презентации Xbox Games Showcase 2024, помимо множества новых игр, компания Microsoft представила обновленную линейку консолей. Но, по сути, никаких новинок среди них нет, как и обещанной портативной консоли.

Microsoft запланировала к выходу:

Белую Xbox Series X на 1 терабайт без дисковода – $400;

Черную Xbox Series X на 2 терабайта с дисководом – $600;

Белую Xbox Series S на 1 ТБ без дисковода – $350.

Все три модели появятся в продаже к предстоящему праздничному сезону 2024.

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Стоит отметить, что это незначительное обновление в середине поколения, а не улучшенные версии консолей. Есть информация, что Microsoft и вовсе решила отказаться от обновления середины цикла поколения, чтобы выпустить новое поколение Xbox раньше PS6 на год-полтора.

Вопреки слухам, на шоу Xbox не показали и даже не намекнули на портативную консоль. После мероприятия, в гостях в IGN Live Фил Спенсер заявил: лично он считает, что у Xbox непременно должна быть портативная консоль. Вполне вероятно, что анонс портативного Xbox только дело времени.

Напомним, в мае Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, во второй половине года.

Что касается Steam Deck 2, то выхода нового устройства Valve придется ждать минимум пару лет, а цена якобы заметно вырастет. До того момента на рынке появится Switch 2 и, возможно, портативный Xbox.

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