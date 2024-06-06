Это рекорд: скин для автомата из Counter-Strike продали за более чем 40 млн грн

Хотя итоговая цена может доходить и до 1,5 млн долларов.

Рынок скинов для оружия в Counter-Strike существует уже более 10-ти лет, и суммы, достигающие сотен тысяч и даже миллион долларов, потраченные на окраску виртуального оружия, не редкость. Недавно произошла одна из самых дорогих сделок в истории шутера CS 2.

Геймер, пожелавший остаться инкогнито, приобрел уникальный облик для АК-47 за астрономическую сумму – миллион долларов или около 40 млн грн. Сделка была заключена на сторонней платформе для торговли игровыми предметами, пишет Insider Gaming.

Отмечается, что на этот облик, известный как "Поверхностная закалка", нанесен редкий узор "661" и уникальная эмблема, что делает его чрезвычайно ценным среди коллекционеров.

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Продажа этого скина за миллион долларов (хотя итоговая цена может доходить и до 1,5 млн) установила новый рекорд для СS 2 и сделала его одним из самых дорогих скинов в истории всех видеоигр. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда скин для ножа "Штык-нож | Резная кость" был продан за 800 000 долларов.

Имя нового владельца редкого скина для AK-47 держится в секрете. Но некоторые полагают, что это может быть известный стример, либо профессиональный игрок в Counter-Strike 2.

Продажа скинов остается одной из самых прибыльных источников дохода для Valve. В 2023 году он принес компании более 1 миллиард долларов. По сути, это деньги ни за что. Valve продает ключи для открытия этих кейсов, а пользователи получают виртуальные предметы, которые можно экипировать, хранить, улучшать или продавать.

Ранее УНИАН рассказывал о новичке в CS:GO, который выбил нож стоимость 5 млн гривен – он установил игру всего три дня назад. Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO равна 0.001%.

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