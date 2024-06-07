Также Microsoft обдумывает возможность выпуска на PS5 и других своих известных тайтлов, среди которых Starfield и Hellblade 2.

Известный журналист Том Уоррен (The Verge) сообщил, что в работе находится ремастер Halo: Combat Evolved. Это первая часть франшизы, вышедшая в 2001 году. Более того, издатель всерьез рассматривает возможность выпуска шутера на PS5.

План по выпуску эксклюзивов Xbox на других платформах называется "Project Latitude". В его рамках Microsoft уже выпустила Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush и Grounded на консолях конкурентов. А вот грядущие Gears of War и Fable (2024) вряд ли заглянут на PlayStation – они останутся эксклюзивами ПК и Xbox.

Пока что Microsoft обдумывает возможность выпустить на PS5 еще парочку игр, среди которых Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mythology, Senua's Saga: Hellblade II, Starfield, и, конечно же, Halo. Хотя Том Уоррен не уверен в выпуске ремастера Halo на PS5 на 100%, но вероятность этого высока.

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Больше информации о грядущих новинках должны раскрыть на конференции Xbox Games Showcase 2024, которая начнется 9 июня в 20:00 по Киеву. По слухам, на ней также могут анонсировать портативную консоль Xbox.

Halo: Combat Evolved была разработана Bungie и первоначально выпущена в 2001-м как стартовая игра для оригинального Xbox. В 2011 году она получила юбилейный ремастер Halo: Combat Evolved Anniversary для Xbox 360, а в 2014 была переиздана еще раз в составе Halo: The Master Chief Collection для Xbox One. Детали новой версии пока не раскрываются.

Напомним, в 2024 году начинается новая эпоха летних игровых шоу. После "смерти" E3 на ее место пришло множество крупных шоу и мероприятия масштабом поменьше. В сети составили удобное расписание главных игровых презентаций, которые пройдут в ближайшие 90 дней.

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