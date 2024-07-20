От RPG и хорроров до "бродилок" – все они позволяют легко потеряться в своих мирах, особенно играя в наушниках.

Атмосферные видеоигры бывают разных жанров и продолжительности, но одно верно для каждой из них. Они умудряются перенести нас в другой мир не только через геймплей, но и через звуковой дизайн. Эти элементы позволяют легко потеряться в каждом мире, особенно играя в наушниках.

Издание The Gamer рассказало, какие игры предлагают лучшую атмосферу. Она может варьироваться от смертельной атмосферы ужастика до мирной прогулки по природе. Какой бы жанр вы ни выбрали, хотя бы на пару часов вы окунетесь в другую жизнь и больше не захотите оттуда уходить.

Firewatch – один из лучших симуляторов ходьбы, без сражений или врагов. Это означает, что помимо звука вашего персонажа и Делайлы на другой линии, не так много голосов, которые загромождают атмосферу, будь то шелест листьев или звуки веток, ломающихся под вашими ногами.

The Elder Scrolls 5: Skyrim – от заснеженных гор до журчащих ручьев, Скайрим идеально подходят, чтобы забыться. А музыка как для боя, так и для простого блуждания по миру дарит вам расслабляющее ощущение.

The Long Dark – атмосферная игра-выживач в условиях крайнего севера. Пожалуй, ни в одной игре вы не получите такого опыта и ощущений. Борясь с холодом, голодом и дикой природой, игроки будут заняты своими делами, пытаясь не умереть.

Alien Isolation – одна из лучших игр из всех, действие которой происходит в открытом космосе. В ней также один из лучших искусственных интеллектов врагов, когда-либо созданных. Когда вы не пытайтесь убежать от Чужого, игра может быть довольно безмятежной.

Night In The Woods – это не просто игра, а еще и юмор, персонажи и атмосфера, которая варьируется от уютной до ностальгической, практически заставляя вас чувствовать, что вы тоже вернулись домой. Персонажи, с которыми вы воссоединяетесь, все дружелюбны, даже если у других горожан есть что сказать о темном прошлом главной героини.

Journey – идеальная игра, чтобы выключив свет, путешествовать по песчаным пустыням, проникая в древние руины и взбираясь на заснеженный склон горы. Игра разрабатывалась для стимулирования у игрока определенного настроения, без стресса и превозмогания.

Endless Ocean: Luminous – последняя игра в серии подводных погружений, в которой вам предстоит собирать данные о различных видах рыб. Игра настолько атмосферная, насколько это возможно, с умиротворяющим саундтреком, который успокаивает вас в глубинах моря.

Tetris Effect: Connected – переосмысление культовой головоломки, в котором музыка, визуал и эффекты взаимодействуют и дополняют игровой процесс.

Life Is Strange – повернуть время вспять и получить второй шанс, чтобы принять сложное решение – это не то, что можно сделать в каждой игре, не говоря уже о реальной жизни. Life is Strange дает вам этот шанс, возвращая вас в то время, когда вы все еще принимали решение о своем собственном будущем.

Gris – атмосферный 2D-платформер, в котором вы восстанавливаете созвездия и убегаете от преследующей вас тьмы. И хотя по задумке авторов это рассказ о травмирующем прошлом и его принятии, это очень умиротворяющая и медитативная игра. И столько же прекрасна.

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