Sony к тому моменту сможет предложить только PS5 Pro с менее актуальным "железом".

В интернете появились первые слухи об игровой консоли Xbox нового поколения. По информации, полученной из различных источников, Microsoft собирается представить ее уже в 2026 году. Ранее сообщалось, что выход консоли планировали на 2028 год.

Новый Xbox (среди возможных вариантов названия фигурирует Xbox Next), если верить источникам, будет основан на процессорной и графической архитектурах AMD Zen 5 и RDNA 5. RDNA 5 уже упоминалась в "слитых" документах Microsoft в рамках судебного разбирательства с FTC.

Также ожидается, что новое поколение будет тесно связано с нейросетями и ИИ. В аппаратной части планируется использование различных NPU (Neural Processing Units), а программная часть может получить доработки от OpenAI, создателей чат-бота ChatGPT.

Видео дня

Если новый Xbox действительно выйдет в 2026 году, то к тому моменту у Sony в ассортименте будет только PlayStation 5 Pro с менее актуальным железом. PS6 должна поступить в продажу лишь в 2028-м, но возможно и изменение сроков.

Ожидается, что до выпуска условного Xbox Next в продажу должны поступить обновленные Xbox Series X/S. Их должны представить в октябре-ноябре 2024 года. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 ТБ. А энергопотребление уменьшится на 15%.

Новое поколение Nintendo тоже выйдет раньше, чем ожидалось. Ранние слухи предполагали, что условный Switch 2 выйдет только осенью 2024 года, но теперь ожидается релиз в начале года.

Есть информация, что на старте продаж будут доступны две версии: обычная с ЖК-панелью и более дорогая с яркой OLED. Ожидается, что второе поколение Switch сможет похвастаться графикой уровня PlayStation 5 и Xbox Series. Также новый "свитч" будет иметь обратную совместимость с текущими играми.

В этом году Nintendo Switch получила три мощных эксклюзива: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder и ремастер Metroid Prime. Все три игры получили оценки выше 90% и наверняка соберут кучу GOTY-номинаций в конце года.

Вас также могут заинтересовать новости: