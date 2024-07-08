Piranha Bytes просуществовала 27 лет. Последней игрой студии стала ELEX 2.

Польские профильные СМИ пишут, что студия-долгожительница, Piranha Bytes, ответственная за серию "Готика", Risen и Elex, закрылась в конце июня этого года. Причина – финансовые трудности.

От самой студии пока официальных комментариев не было, но в январе была информация, что дела у Piranha Bytes идут плохо, и что она находится в поиске партнеров. Похоже, студия так и не смогла добиться стороннего инвестирования или возможности быть выкупленной холдингом Embracer.

Предполагалось, что если бы Piranha Bytes таки удалось получить инвестиции, она бы занялась совершенно новой франшизой в сеттинге мрачного фэнтези на движке Unreal Engine 5. Она должна была напоминать "Готику" (но не быть "Готикой" – прав на серию у студии нет).

Портал CD-Action опубликовал пару фото опустевшего офиса Piranha Bytes, которые были сделаны, по словам журналистов, за несколько дней до публикации заметки. Судя по всему, каких-либо официальных заявлений от руководства Piranha Bytes не будет – студия с 27 летней историей исчезнет тихо и мирно.

В наше время каждый год выходит много новых РПГ, но "Готика" все еще остается одной из лучших игр про исследование неизведанного. Небольшой немецкой студии удалось в 2001 году создать ролевую игру, которую фанаты любят и с теплотой вспоминают до сих пор. А в Украине и странах СНГ вокруг этой RPG и вовсе образовался настоящий культ.

Тем не менее, серия "Готика" не умерла и в 2025 году получит ремейк первой части – Gothic 1 Remake. Им занимается совсем другая студия.

Сюжет в ремейке "Готики" останется прежним, а вот геймплей, в частности, боевую систему модернизируют. Ее хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

В целом ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов. Gothic 1 Remake создается для ПК, PS5 и Xbox Series X.

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