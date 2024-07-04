Раздача продлится до вечера 11 июля.

Четверг на календаре, а значит Epic Games Store запустил новую бесплатную раздачу. На этот раз пользователи магазина могут получить The Falconeer, уникальный экшен про воздушные баталии на больших военных соколах в масштабном океаническом мире.

Бесплатная раздача продлится до вечера 11 июля 2024. А через неделю начнут раздавать Floppy Knights, пошаговую тактическую стратегию с использованием карточной системы.

Подробнее о The Falconeer

The Falconeer вышла в 2020 году и была одной из игр в стартовой линейке Xbox Series X|S. Проект получил положительные отзывы как от игроков, так и критиков, и даже был номинирован на премию Bafta.

"Примерьте на себя роль Всадника (Falconeer) – могучего воина, который сражается в небесах океанического мира, где веками сплетались в узел неверные решения и предательства. Вам предстоит принять участие в множестве разных кампаний и взглянуть на этот удивительный мир с самых разных сторон", – из описания игры.

Примечательно, что игра была создана силами разработчика-одиночки, Томаса Сала, известного моддодела для Skyrim.

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