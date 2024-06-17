В Steam появилась новая вирусная игра – больше игроков сейчас только у CS2

Причина такой популярности Banana в том, что на ней можно заработать денег, при этом сама игра бесплатная.

Пару месяцев назад в Steam вышел простенький кликер под названием Banana, где все, что нужно делать пользователю – это нажимать на банан. В качестве награды за клики выпадают скины, которые можно продать за реальные деньги на торговой площадке в Steam.

Цена за один банан может варьироваться и порой переваливает за тысячи долларов. Впрочем, большинство продаются за несколько центов.

С недавних пор Banana поднялся на вершину рейтинга Steam по количеству игроков в онлайне. Прямо сейчас в игре одновременно находится 780 тыс игроков– это больше, чем у Dota 2, PUBG и Apex Legends. Больше игроков сейчас только у Counter-Strike 2.

Видео дня

Впрочем, у таких высоких цифр есть подвох: большая часть игроков в Banana – это боты, которых запустили, чтобы они фармили предметы для последующей продажи. Один из авторов игры рассказал, что геймеры используют сотни ботов, чтобы повысить шанс заработка.

Компания Valve, которой принадлежит магазин Steam, пока никак не отреагировала на все, что происходит вокруг Banana. CМИ отмечают, что Valve, возможно, придется регулировать подобные проекты, созданные с целью заработка денег.

Ранее в Steam появился новый хит с рейтингом 98% – это улучшенная версия Shin Megami Tensei V, которая сбросила оковы эксклюзивности Nintendo Switch. Благодаря тонне мелких улучшений и новой сюжетной линии, игра перестала быть просто классной ролевой игрой, а стала одной из лучших, говорят обзоры.

Вас также могут заинтересовать новости: