Выход игры состоится 5 сентября для ПК и Xbox Series X/S.

В ходе мероприятия Xbox Games Showcase 2024 украинская студия GSC Game World показала новый трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля под названием "Время возможностей".

В ролике показали перестрелки с врагами-людьми, схватки с мутантами, аномалии и персонажей, которых главный герой Скиф встретит во время своих приключений. Трейлер также получил украинскую озвучку.

В этот раз студия GSC обошлась без переноса даты выхода. Ждать осталось меньше трех месяцев – релиз состоится 5 сентября для ПК и Xbox Series X/S. Изначально игра должна была выйти еще в 2022 году, но далее последовала череда переносов, включая передислокацию GSC Game World в Прагу из-за войны.

Чем ближе релиз, тем больше подробностей о STALKER 2 появляется в сети. Нам показывали новые скриншоты с обновленным интерфейсом и сюжетный трейлер, в котором можно увидеть Бродягу, Коршунова и Далина. Также в сети "гуляет" много геймплейного материала из "слитой" ранней сборки игры.

Напомним действия STALKER 2 развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, но обещают вариативность в прохождении и четыре концовки

Одной из ключевых фишек игры будет наличие продвинутого искусственного интеллекта и усовершенствованной системы симуляции жизни. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

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