Игра будет бесплатной для подписчиков Game Pass.

В ходе мероприятия Xbox Games Showcase 2024 был предстателен первый трейлер, посвященный новой части культового шутера – Call of Duty: Black Ops 6. Игра выйдет 25 октября на ПК, PlayStation и Xbox, включая Game Pass.

Известно, что сюжетная кампания будет посвящена военным конфликтах в начале девяностых годов – в видеоролике можно увидеть кадры с Саддамом Хуссейном, митингами в РФ после распада СССР и президентом США Биллом Клинтоном.

Cюжетную кампанию Call of Duty: Black Ops 6 делает Raven Software, а Treyarch занята онлайном и зомби-режимом. Создатели игры описывают ее как шпионский триллер с "мозголомным сюжетом в лучших традициях Black Ops, не скованный никакими правилами".

Call of Duty: Black Ops 6 - трейлер

Предзаказы уже открыты на всех платформах. Грядущий шутер доступен в двух изданиях – стандартном и расширенном за 70 и 100 долларов. А для подписчиков Game Pass денежная преграда для входа в игру прямо на релизе снизится с 70 до 11 долларов.

Позже сегодня разработчики проведут 25-минутный Direct, посвященный Call of Duty: Black Ops 6. На нем расскажут о сюжетной кампании и мультиплеере.

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