Звание самой популярной видеокарты по-прежнему носит GeForce RTX 3060, а Windows 11 уже почти догнала "десятку".

Valve каждый месяц публикует статистические данные из своего сервиса Steam, из которых можно узнать, на каком ПК играет большинство геймеров планеты прямо сейчас. Эти данные, вместе с тем, помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Уже почти как полгода самой популярной видеокартой среди геймеров остается GeForce RTX 3060. Сегодня она установлена в системах 5,5% пользователей Steam. На втором месте указана GTX 1650 (4,04%). Замыкает тройку лидеров ноутбучная RTX 4060.

Июньский опрос также показывает снижение популярности старичков GTX 1060, GTX 1650, RTX 2060. Общая тенденция последних месяцев говорит о том, что все больше пользователей отказываются от устаревших GeForce GTX и переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей.

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Что касается процессоров, то статистика Steam наглядно демонстрирует, что для комфортной гейминга в 2024 году нужен 6-ядерный CPU с частотой 2,3-2,7 ГГц. Что касается распределения, то 66,8% геймеров оснастили свои системы процессором от Intel, 33,15% – от AMD.

В целом, самая распространенная игровая ПК-сборка в 2024 году включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, GeForce RTX 3060, 16 ГБ оперативки, 1 ТБ места на диске и монитор разрешением 1080р. Что касается используемых ОС, то тут почти паритет: Windows 10 – 49%, Windows 11 – 46%.

Напомним, вчера в Steam вышел новый условно-бесплатный лутер-шутер с кооперативом The First Descendant, который уже бьет рекорды. Игра занимает первое место по выручке в Steam, а по онлайну она обходит многие признанные хиты.

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