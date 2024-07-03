Valve каждый месяц публикует статистические данные из своего сервиса Steam, из которых можно узнать, на каком ПК играет большинство геймеров планеты прямо сейчас. Эти данные, вместе с тем, помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.
Уже почти как полгода самой популярной видеокартой среди геймеров остается GeForce RTX 3060. Сегодня она установлена в системах 5,5% пользователей Steam. На втором месте указана GTX 1650 (4,04%). Замыкает тройку лидеров ноутбучная RTX 4060.
Июньский опрос также показывает снижение популярности старичков GTX 1060, GTX 1650, RTX 2060. Общая тенденция последних месяцев говорит о том, что все больше пользователей отказываются от устаревших GeForce GTX и переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей.
Что касается процессоров, то статистика Steam наглядно демонстрирует, что для комфортной гейминга в 2024 году нужен 6-ядерный CPU с частотой 2,3-2,7 ГГц. Что касается распределения, то 66,8% геймеров оснастили свои системы процессором от Intel, 33,15% – от AMD.
В целом, самая распространенная игровая ПК-сборка в 2024 году включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, GeForce RTX 3060, 16 ГБ оперативки, 1 ТБ места на диске и монитор разрешением 1080р. Что касается используемых ОС, то тут почти паритет: Windows 10 – 49%, Windows 11 – 46%.
Напомним, вчера в Steam вышел новый условно-бесплатный лутер-шутер с кооперативом The First Descendant, который уже бьет рекорды. Игра занимает первое место по выручке в Steam, а по онлайну она обходит многие признанные хиты.
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