Трансляция Xbox Games Showcase 2024 начнется 9 июня в 20:00 по Киеву.

Осенью 2023 года в сети активно циркулировали слухи, что портативная консоль Xbox находится в разработке. Свежий инсайд предполагает, что ее анонсируют на игровой презентации Xbox Games Showcase, которая пройдет уже 9 июня.

Такой информацией поделился известный инсайдер eXtas1s, который ранее уже сообщал правдивую информацию о различных играх и планах Microsoft. Неясно, будет ли это полноценная презентация устройства или же компания обойдется тизером, который покажут в конце презентации.

Ранее Microsoft уже давала понять, что хотела бы сделать переносную версию своей консоли, подобной Steam Deck или Nintendo Switch. Сегодня на рынке наблюдается бум портативных игровых ПК: такие устройства существовали и раньше, но были совсем уж нишевыми и менее надежными.

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В марте один из инсайдеров заявлял, что у Xbox есть новые прототипы полноценных портативных консолей – то есть запускающих игры локально, а не через стриминг, как у PlayStation Portal. Однако наличие нескольких прототипов еще не означает, что устройство точно выйдет на рынок.

В рамках Xbox Games Showcase 2024 издатель объединит все свои студии, включая недавно приобретенную Activision, то есть можно ожидать кучу мощных игр AAA от крупнейших студий мира. Как минимум, должны анонсировать новые части Gears of War и DOOM, а также полноценно представить CoD: Black Ops 6.

Напомним, в мае Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, во второй половине года.

Что касается Steam Deck 2, то выхода нового устройства Valve придется ждать минимум пару лет, а цена якобы заметно вырастет. До того момента на рынке появится Switch 2 и, возможно, портативный Xbox.

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