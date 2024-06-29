В июле женщины могут получить штраф за нарушение правил воинского учета.

Мобилизация в Украине в июле продолжается вместе с продлением военного положения. Некоторые украинки являются военнообязанными и должны встать на учет. Однако в целом мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, как и ранее. Ни одну женщину не могут призвать без её согласия.

Но это не значит, что женщины-медики не имеют никаких обязательств. Они могут получить штраф в размере 17 тысяч гривен, если нарушат правила воинского учета.

Кто из женщин является военнообязанным

Правила призыва женщин в июле останутся прежними. Женщины-медики обязаны встать на учет, а остальные - по своему желанию. Военнообязанными являются обладательницы таких специальностей:

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физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиология.

Военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Воинский учет женщин с 1 июля

Женщины перечисленных выше профессий обязаны становится на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, то им наравне с мужчинами грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.

Женщинам, которые исключены из воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.

Постановка женщины на учет проводится во время получения медицинской специальности в учебном заведении или во время трудоустройства. Чтобы встать на учет, медики должны пройти ВВК.

Кому из женщин нельзя выезжать за границу

Выезд за границу женщинам-медикам разрешен, даже если они стоят на воинском учете. На данный момент из страны не выпускают только служащих по контракту украинок, а также женщин-госслужащих.

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