Мобилизация в Украине в июле продолжается вместе с продлением военного положения. Некоторые украинки являются военнообязанными и должны встать на учет. Однако в целом мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, как и ранее. Ни одну женщину не могут призвать без её согласия.
Но это не значит, что женщины-медики не имеют никаких обязательств. Они могут получить штраф в размере 17 тысяч гривен, если нарушат правила воинского учета.
Кто из женщин является военнообязанным
Правила призыва женщин в июле останутся прежними. Женщины-медики обязаны встать на учет, а остальные - по своему желанию. Военнообязанными являются обладательницы таких специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиология.
Военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.
Воинский учет женщин с 1 июля
Женщины перечисленных выше профессий обязаны становится на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, то им наравне с мужчинами грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.
Женщинам, которые исключены из воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.
Постановка женщины на учет проводится во время получения медицинской специальности в учебном заведении или во время трудоустройства. Чтобы встать на учет, медики должны пройти ВВК.
Кому из женщин нельзя выезжать за границу
Выезд за границу женщинам-медикам разрешен, даже если они стоят на воинском учете. На данный момент из страны не выпускают только служащих по контракту украинок, а также женщин-госслужащих.