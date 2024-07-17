Разработчики Space Marine 2 подтвердили утечку и попросили всех дождаться официального релиза в сентябре.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, продолжение приключенческого экшен-слэшера, который фанаты ждали со времен PS3 и Xbox 360, появился на торрентах почти за два месяца до официального релиза.

Судя по комментариям очевидцев, это "сборка для разработчиков" (development build), которую можно пройти от начала и до конца. В данной версии тайтла отсутствуют лишь некоторые строки текста и финальные версии ассетов, общий размер сборки составляет около 75 гигабайт.

Разработчики игры уже успели выпустить официальное обращение, в котором подтвердили утечку, но назвали данный билд устаревшим почти на год (автор утечки считает его релизным) и попросили всех, кто ждет игру, не портить себе впечатления от этой незаконченной версии и дождаться официального релиза экшена.

В сети также появлялась информация о том, что в слитый билд Space Marine 2 может быть встроен майнер или нечто еще менее приятное. Поэтому будьте осторожны с подобными утечками и спойлерами. На YouTube уже появляются записи геймплея из билда.

Официально Space Marine 2 выйдет через два месяца – 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Разработчики обещают, что вторая часть будет "намного эпичнее" оригинала во всем, но особенно в плане геймплея, чтобы игроки почувствовали себя "бойцами, несущими смерть".

Warhammer 40,000: Space Marine 2 попал в наш список горячо ожидаемых игр 2024 года, которые получат официальную украинскую локализацию. Также среди них найдется культовый хоррор, сиквел одной из лучших ролевых игр последних лет, и, конечно же, Сталкер.

Напомним, ранее Microsoft анонсировала повышение цен на Game Pass, в том числе в Украине. Изменения происходят за месяц до выхода новой игры Call of Duty, которая впервые появится в Game Pass в день релиза.

Вас также могут заинтересовать новости: