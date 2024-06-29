Мужчины с инвалидностью не могут быть призваны в армию насильно, однако обязаны пройти повторный осмотр.

Мобилизация в Украине с 1 июля продолжается, как и действие военного положения. Во второй месяц лета правила воинского призыва регулирует новый закон о мобилизации. Документ также привнес несколько изменений для мужчин с инвалидностью. Мобилизация инвалидов с 1 июля остается добровольной, но при одном условии - наличии вывода военно-врачебной комиссии.

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Мобилизация инвалидов разных групп - у кого есть отсрочка

Мужчин призывного возраста с инвалидностью не мобилизуют независимо от группы. Однако значение имеет не сама инвалидность, а подтверждение от ВВК. Такие призывники должны пройти медкомиссию, по результатам которой им предоставляется отсрочка от мобилизации в июле 2024.

Мобилизация инвалидов 3 группы 2024 проходит только добровольно, если непригодность к службе подтверждена комиссией. Но если по результатам ВВК мужчина признан пригодным к службе, то его могут призвать.

Мобилизация инвалидов 2 группы при наличии вывода ВВК также возможна только по их желанию. Такие люди имеют серьезные хронические заболевания, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянному уходе.

Мобилизация инвалидов 1 группы даже по их желанию является очень редким явлением. Такие люди имеют самые серьезные заболевания и обычно не могут обслуживать себя.

Перекомиссия по инвалидности Украина 2024

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы в возрасте от 25 до 55 лет должны пройти перекомиссию, если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года. На это им дается 9 месяцев. Направление на прохождение ВВК придет на электронный кабинет.

Есть и исключения из этого правила. Не нужно проходить перекомиссию, если инвалидность установлена:

в результате ранений, полученных на военной службе;

из-за психических расстройств и интеллектуальных нарушений;

вследствие отсутствия конечности, кистей рук, стоп ног, одного из четных органов;

из-за онкологии;

из-за паралитического синдрома или церебрального паралича;

если инвалидность установлена с детства.

Если ваш случай не подпадает под исключения, то повторное прохождение комиссии обязательно. Для получения отсрочки мужчинам с инвалидностью рекомендуется взять с собой на ВВК справку МСЭК и пенсионное удостоверение инвалида, а также любые результаты обследований, которые подтверждают наличие заболевания.

Нужно ли обновлять данные в ТЦК инвалидам

Мужчинам призывного возраста с инвалидностью нужно обновить данные в ТЦК, как и всем остальным лицам на воинском учете. А за невыполнение этого требования их могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч гривен.

Исключения составляют лица с инвалидностью, которые были исключены из воинского учета, а также те, кто признан непригодным к воинском службе.

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