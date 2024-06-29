Мобилизация в Украине с 1 июля продолжается, как и действие военного положения. Во второй месяц лета правила воинского призыва регулирует новый закон о мобилизации. Документ также привнес несколько изменений для мужчин с инвалидностью. Мобилизация инвалидов с 1 июля остается добровольной, но при одном условии - наличии вывода военно-врачебной комиссии.
- Мобилизация инвалидов разных групп - у кого есть отсрочка
- Перекомиссия по инвалидности Украина 2024
- Нужно ли обновлять данные в ТЦК инвалидам
Мобилизация инвалидов разных групп - у кого есть отсрочка
Мужчин призывного возраста с инвалидностью не мобилизуют независимо от группы. Однако значение имеет не сама инвалидность, а подтверждение от ВВК. Такие призывники должны пройти медкомиссию, по результатам которой им предоставляется отсрочка от мобилизации в июле 2024.
Мобилизация инвалидов 3 группы 2024 проходит только добровольно, если непригодность к службе подтверждена комиссией. Но если по результатам ВВК мужчина признан пригодным к службе, то его могут призвать.
Мобилизация инвалидов 2 группы при наличии вывода ВВК также возможна только по их желанию. Такие люди имеют серьезные хронические заболевания, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянному уходе.
Мобилизация инвалидов 1 группы даже по их желанию является очень редким явлением. Такие люди имеют самые серьезные заболевания и обычно не могут обслуживать себя.
Перекомиссия по инвалидности Украина 2024
Согласно новому закону о мобилизации, мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы в возрасте от 25 до 55 лет должны пройти перекомиссию, если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года. На это им дается 9 месяцев. Направление на прохождение ВВК придет на электронный кабинет.
Есть и исключения из этого правила. Не нужно проходить перекомиссию, если инвалидность установлена:
- в результате ранений, полученных на военной службе;
- из-за психических расстройств и интеллектуальных нарушений;
- вследствие отсутствия конечности, кистей рук, стоп ног, одного из четных органов;
- из-за онкологии;
- из-за паралитического синдрома или церебрального паралича;
- если инвалидность установлена с детства.
Если ваш случай не подпадает под исключения, то повторное прохождение комиссии обязательно. Для получения отсрочки мужчинам с инвалидностью рекомендуется взять с собой на ВВК справку МСЭК и пенсионное удостоверение инвалида, а также любые результаты обследований, которые подтверждают наличие заболевания.
Нужно ли обновлять данные в ТЦК инвалидам
Мужчинам призывного возраста с инвалидностью нужно обновить данные в ТЦК, как и всем остальным лицам на воинском учете. А за невыполнение этого требования их могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч гривен.
Исключения составляют лица с инвалидностью, которые были исключены из воинского учета, а также те, кто признан непригодным к воинском службе.