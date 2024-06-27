Раздача продлится до вечера 4 июля.

Администрация Epic Games Store в попытках переманить аудиторию Steam на свою площадку продолжает бесплатно раздавать игры каждый четверг. Сейчас в магазине можно забрать Sunless Skies: Sovereign Edition, ролевой тайтл в стиле стимпанка и ужасов Лавкрафта.

Бесплатная раздача продлится до вечера 4 июля. А через неделю начнут раздавать экшен The Falconeer про воздушные сражения в масштабном океаническом мире.

Подробнее о Sunless Skies: Sovereign Edition

По жанру, это смесь RPG с видом сверху, адвенчуры, хоррора и рогалика с элементами карточной игры. Визуальный стиль здесь вдохновлен готикой, стимпанком, щепоткой оккультизма и творчеством Лавкрафта.

В своей основе Sunless Sea фокусируется на исследованиях местного жуткого мира и рассказывании загадочной истории. Если вы любите продолжительные и хорошо написанные сюжетные приключения, то эта игра для вас.

В Steam у Sunless Skies очень положительные отзывы, 84% поигравших рекомендуют игру. А если верить сервису How Long To Beat, на полное прохождение игры у обычного игрока уйдет порядка 100 часов.

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