По сюжету мы попадаем в постапокалиптический Лондон.

После пяти лет разработки, нескольких переносов и звания самой амбициозной модификации, Fallout: London добрался до релиза. Расширение весит более 33 ГБ, для установки требуется Fallout 4 со всеми DLC или издание Game of the Year Edition.

Скачать расширение можно бесплатно, но есть одна загвоздка: обладателям Fallout 4 потребуется удалить некст-ген патч, поскольку модификация не будет работать вместе с ним. Авторы даже выпустили специальный инструмент, который призван помочь с процессом "даунгрейда".

Разработка Fallout: London началась в 2019 году, и с тех пор модификация, по словам авторов, разрослась до размеров чуть ли не полноценной новой игры. По сюжету геймеры попадают в столицу Великобритании. Их ждет новая история, квесты, оружие, 20 фракций, 7 компаньонов, огромная локация и другое, включая переработанный саундтрек и расширенную систему диалогов.

У Fallout: London уже появилась страница в GOG, но со Steam-версией мод тоже работает. А вот пользователи EGS оценить модификацию не смогут, по крайней мере пока – все из-за необходимости того же "даунгрейда", который невозможно сделать в магазине Epic Games.

Напомним, сама Fallout 4 вышла в 2015. Она получила крайне положительные отзывы от игровой прессы. Но фанаты приняли "четверку" прохладнее, критикуя слишком сильный упор на экшен, отсутствие привычных ролевых элементов и слабый сюжет.

После успеха сериала "Фоллаут", который Amazon уже продлил на второй сезон, вся игровая вселенная получила большой приток новых и вернувшихся игроков. На фоне этого даже была информация, что Microsoft требуют выпустить новую RPG во франшизе как можно скорее.

Сейчас ожидается, что Fallout 5 выйдет не раньше 2030-х годов. Все потому, что Bethesda и Тодд Говард полностью сфокусированы на The Elder Scrolls 6, который спустя 6 лет после анонса по-прежнему находится на стадии ранней разработки.

УНИАН советовал, в какие игры серии Fallout стоит сыграть после просмотра сериала от Amazon. Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища.

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