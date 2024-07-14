Среди них даже есть детективный квест про Шерлока Холмса от украинских разработчиков.

В игровой индустрии хватает примеров, когда действительно хорошая видеоигра не получает должный отклик у аудитории или даже критиков, что приводит к тому, что она забывается мейнстримом.

Такие игры могут быть чем угодно, от платформеров и RPG до шутеров от 1-го лица. Игровой портал The Gamer составил список из 21 потенциальных хитов, которым не хватило любви фанатов, и в которые стоит все-таки поиграть, если пропустили.

21. The Thaumaturge – если вы поклонник сверхъестественной исторической фантастики и детективных триллеров. The Gamer назвали ее "двоюродным братом Disco Elysium".

– если вы поклонник сверхъестественной исторической фантастики и детективных триллеров. The Gamer назвали ее "двоюродным братом Disco Elysium". 20. Aliens: Dark Descent – при упоминании лучших игр во вселенной "Чужих" обычно называют Alien: Isolation, но эта изометрическая стратегия RTS является не менее достойным представителем, который заслуживает гораздо большего признания.

– при упоминании лучших игр во вселенной "Чужих" обычно называют Alien: Isolation, но эта изометрическая стратегия RTS является не менее достойным представителем, который заслуживает гораздо большего признания. 19. Mad Max – возможно, она немного однообразная, но в ней невероятный визуальный стиль и великолепные схватки на автомобилях, не уступающие фильмам Джорджа Миллера.

18. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – эталонная "метроидвания", которая не смогла снискать популярности Hollow Knight, Ori, Dead Cells и Blasphemous.

– эталонная "метроидвания", которая не смогла снискать популярности Hollow Knight, Ori, Dead Cells и Blasphemous. 17. Batman: Arkham Origins – "черная овца" из семьи Batman Arkham. Хотя она и не была разработана Rocksteady, как другие проекты, как минимум ради хорошей истории игру стоит пройти хотя бы раз, особенно, если вы фанат серии Arkham, Бэтмена или DC в целом.

– "черная овца" из семьи Batman Arkham. Хотя она и не была разработана Rocksteady, как другие проекты, как минимум ради хорошей истории игру стоит пройти хотя бы раз, особенно, если вы фанат серии Arkham, Бэтмена или DC в целом. 16. As Dusk Falls – интерактивное кино было по-настоящему популярно в 21 веке, в частности, The Walking Dead и Life Is Strange. К сожалению, сабж от бывших сотрудников Quantic Dream не получил такого же уровня внимания и немного выпал из поля зрения.

15. Spec Ops: The Line – одна из самых захватывающих и запоминающихся историй, когда-либо рассказанных в шутерах. По сути, это одна из немногих военных игр, которая не пытается приукрашивать войну.

– одна из самых захватывающих и запоминающихся историй, когда-либо рассказанных в шутерах. По сути, это одна из немногих военных игр, которая не пытается приукрашивать войну. 14. Enslaved: Odyssey To The West – известная студия Ninja Theory также не застрахована от некоторых упущенных из виду жемчужин. Кому-то приглянется боевая система, кому-то может понравиться акробатика в духе Лары Крофт, кого то зацепит красивая картинка постапокалипсиса, кто-то полюбит сюжет и персонажей.

– известная студия Ninja Theory также не застрахована от некоторых упущенных из виду жемчужин. Кому-то приглянется боевая система, кому-то может понравиться акробатика в духе Лары Крофт, кого то зацепит красивая картинка постапокалипсиса, кто-то полюбит сюжет и персонажей. 13. Sherlock Holmes: Crimes & Punishments – все еще одна из лучших детективных игр, в которую вы можете сыграть. Игра не ведет вас напрямую к одному решению, поэтому есть настоящее чувство гордости за правильный выбор. Но игра продолжается, какое бы решение вы ни приняли. А сделали ее украинцы из студии Frogwares.

12. VVVVVV – блестящий платформер, хотя местами он ужасно сложен. Он во многом вдохновлен классическими 8-битными играми, но вводит уникальную механику переворота, позволяя контролировать гравитацию, чтобы переворачивать главного героя с пола на потолок и обратно.

– блестящий платформер, хотя местами он ужасно сложен. Он во многом вдохновлен классическими 8-битными играми, но вводит уникальную механику переворота, позволяя контролировать гравитацию, чтобы переворачивать главного героя с пола на потолок и обратно. 11. BioShock 2 – оригинал считается одним из лучших шутеров 2000-х годов, чего не скажешь о его сиквеле, несмотря на то, что он так же хорош, если не лучше в некоторых местах. Как минимум, в плане геймплея второй Биошок значительно опережает оригинал.

– оригинал считается одним из лучших шутеров 2000-х годов, чего не скажешь о его сиквеле, несмотря на то, что он так же хорош, если не лучше в некоторых местах. Как минимум, в плане геймплея второй Биошок значительно опережает оригинал. 10. Mirror's Edge – самая захватывающая и стильная игра про паркур из когда-либо созданных. Каким-то образом она прошла мимо мейнстрима, но ни одна другая игра не смогла повторить ее уникальные ощущения и по сей день.

9. Marvel’s Midnight Suns – одна из лучших игр про супергероев, о которой никто не знает. Возможно, из-за того, что по жанру это тактическая RPG с пошаговыми боями от авторов XCOM и Sid Meier's Civilization.

– одна из лучших игр про супергероев, о которой никто не знает. Возможно, из-за того, что по жанру это тактическая RPG с пошаговыми боями от авторов XCOM и Sid Meier's Civilization. 8. Titanfall 2 – одна из лучших игр в жанре шутер от первого лица, в которую вы, вероятно, никогда не играли, поскольку она вышла вместе с новым Call of Duty и Battlefield. Кампания – одна из лучших в этом жанре, но настоящей звездой шоу является онлайн-режим, который просто великолепен.

– одна из лучших игр в жанре шутер от первого лица, в которую вы, вероятно, никогда не играли, поскольку она вышла вместе с новым Call of Duty и Battlefield. Кампания – одна из лучших в этом жанре, но настоящей звездой шоу является онлайн-режим, который просто великолепен. 7. Sleeping Dogs – один из самых лучших клонов ГТА. Вдохновленная атмосферой азиатских боевиков, игра рассказывает захватывающую история о гонконгском полицейском, который под прикрытием проник в Триады. На протяжении всей игры он изо всех сил пытается балансировать свои две жизни.

6. Sunset Overdrive – по-прежнему очень сильный и качественный эксклюзив Microsoft, за который отвечали Insomniac Games. Проект отличается ярким визуальным стилем, стебным сюжетом и сеттингом, а также интересным подходом к перемещению и изучению открытого мира.

– по-прежнему очень сильный и качественный эксклюзив Microsoft, за который отвечали Insomniac Games. Проект отличается ярким визуальным стилем, стебным сюжетом и сеттингом, а также интересным подходом к перемещению и изучению открытого мира. 5. Risk Of Rain 2 – rogue-lite от третьего лица, который смело можно вносить в пантеон величайших инди-игр. Игровой цикл невероятно увлекателен, а количество контента, который можно обнаружить и разблокировать, беспрецедентено даже для игр "рогаликов".

– rogue-lite от третьего лица, который смело можно вносить в пантеон величайших инди-игр. Игровой цикл невероятно увлекателен, а количество контента, который можно обнаружить и разблокировать, беспрецедентено даже для игр "рогаликов". 4. Psychonauts – одна из самых необычных и креативных игр, в которую вы, скорее всего, не играли. Приключение переносит вас в разум множества разных персонажей, у каждого из которых есть свои кошмары и внутреннее демоны, с которыми нужно бороться.

3. Astral Chain – высокобюджетный "экшен-киберпанк-аниме" от мастеров из Platinum Games, который прошел мимо большинства из-за эксклюзивности для Switch.

– высокобюджетный "экшен-киберпанк-аниме" от мастеров из Platinum Games, который прошел мимо большинства из-за эксклюзивности для Switch. 2. Star Wars Battlefront 2 – одна из величайших арок искупления в истории видеоигр. Разгромный релиз после многих лет обновлений превратился в современное любовное послание франшизе Star Wars и просто фанатам Sci-Fi шутеров.

– одна из величайших арок искупления в истории видеоигр. Разгромный релиз после многих лет обновлений превратился в современное любовное послание франшизе Star Wars и просто фанатам Sci-Fi шутеров. 1. Okami – недооцененный шедевр эпохи PlayStation 2, в котором нужно рисовать на экране предметы, чтобы они материализовались, и вы смогли использовать их для решения головоломок. "Если кто-то когда-нибудь усомнится в том, что видеоигры – это искусство, просто покажите им Okami", пишет The Gamer.

Вас также могут заинтересовать новости: