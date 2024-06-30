Названы лучшие и худшие процессоры для игрового ПК в 2024 году

Королем игровых сборок признан Ryzen 7800X3D, а Core i9-14900K, наоборот, посоветовали избегать всеми правдами и неправдами.

Популярный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt подвел промежуточный итог 2024-го. Специалист проанализировал текущее состояние рынка CPU и составил ультимативный тир-лист процессоров для сборки игрового ПК.

Список разделили на 8 основных категорий: от "идеальных" до "мусорных". Если вы не следите активно за рынком CPU, то для вас это может быть полезно при апгрейде.

Королем игровых сборок в 2024 году признан Ryzen 7800X3D . Этот процессор обладает ультимативной игровой производительностью и, пожалуй, лучшим соотношением цены и мощности.

. Этот процессор обладает ультимативной игровой производительностью и, пожалуй, лучшим соотношением цены и мощности. Помимо этого высокой похвалы удостоился Ryzen 7500F . Он обеспечивает лучшую производительность среди всех бюджетных процессоров и отлично подходит для недорогих ПК-сборок с заделом под дальнейший апгрейд.

. Он обеспечивает лучшую производительность среди всех бюджетных процессоров и отлично подходит для недорогих ПК-сборок с заделом под дальнейший апгрейд. Последним процессором S-ранга был назван Intel Core i5-12600K. Сейчас это самый выгодный чипсет от Intel, производительности которого вполне хватает для раскрытия потенциала современных топовых видеокарт.

Также специалист советует обратить внимание на процессоры из A-ранга. Эти чипы предлагают отличное соотношение цены-качества, но все же немного не дотягивают до звания "лучших из лучших". Самым привлекательным чипом в этой категории был назван Ryzen 7600X, так как AMD стремится максимально сократить остатки старых моделей в преддверии выхода нового поколения.

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Помимо этого в категорию попал его аналог от Intel в лице Core i5-13600K, а также Core i5-12400F и "народный" Ryzen 5600, который остается одним из самых сбалансированных решений для бюджетной сборки.

Помимо этого автор перечислил несколько процессоров ("Garbage"), которые стоит избегать при сборке игрового ПК. Среди них – Ryzen 5700, Ryzen 8700F, Core i5-12500 и Core i9-14900K. У всех их есть более дешевые и актуальные аналоги.

Рейтинг процессоров 2024: от лучших к худшим

А если вы в поисках видеокарты, специалисты назвали лучшие модели 2024 года в разных ценовых категориях. В целом, сейчас хорошее время обновить свою карту по выгодной цене, тем более что компании AMD и Nvidia стремятся максимально сократить остатки старых моделей в преддверии выхода нового поколения.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce GTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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