Пользователи Playstation теперь могут покупать игры в рассрочку

Пока услугу запустили в качестве эксперимента в Бразилии, но не исключено, что позже она появится в других странах.

СМИ обратили внимание, что в магазине PlayStation Store появилась новая услуга – теперь игры можно покупать в рассрочку. Функция пока доступна только жителям Бразилии, впрочем, если эксперимент окажется успешным, в будущем такие покупки наверняка станут доступны и в других странах.

Отмечается, что платеж можно разделить на две, три или четыре части. Каких-либо переплат при этом нет, что делает услугу чрезвычайно выгодной. Совершать покупки подобным образом могут как пользователи на PS5, так и PS4.

Бразильцам такое нововведение пришлось по душе, поскольку цены в их регионе непомерно высокие – игры там стоят примерно 1/4 минимальной заработной платы.

Видео дня

Впрочем, не все пользователи встретили новость положительно. Некоторые сетуют на новые времена, когда видеоигры формально приходится "брать в кредит".

Тем более, есть сведения, что к следующему поколению консолей, которые появятся примерно в 2028 году, игры подорожают до 100 долларов. Сегодня актуальная цена высокобюджетных тайтлов составляет 70 долларов\евро, хотя еще недавно "60" было стандартом.

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