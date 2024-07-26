Владельцы новых Core i9 еще в апреле жаловались на зависания и перезагрузку ПК в играх, но Intel только сейчас признала проблему.

Актуальные процессоры Intel 13 и 14-го поколения столкнулись с серьезными проблемами. Розничные европейские продавцы сообщают, что за короткий период процент возвратов продукции вырос почти в четыре раза.

Согласно информации, опубликованной изданием Wccftech, список самых возвращаемых моделей выглядит следующим образом:

Core i9-14900KF;

Core i9-14900KS;

Core i9-14900K;

Core i7-14700KF;

Core i7-14700K;

Core i9-13900KF;

Core i9-13900KS;

Core i9-13900K.

Напомним, в апреле 2024 года владельцы процессоров Intel Core i9 начали массово жалуются на зависания и перезагрузку ПК в играх. Проблемы были разные: игра либо вылетали, либо закрывались с ошибкой о недостаточном количестве памяти видеокарты, хотя его ее объема достаточно. В некоторых случаях ПК зависает и помогает только перезагрузка.

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По разным подсчетам, проблема могла затронуть до 8 млн проданных чипов. Intel лишь спустя два месяца признала нестабильностью работы процессоров (во всем якобы было виновато повышенное напряжение работы) и пообещала выпустить патч-фикс к середине августа, но, как видно, пользователям легче вернуть испорченные процессоры в магазины.

Если Intel правда удалось решить проблему, сделала она это очень вовремя, так как во второй половине 2024 должны выйти новые Core 15-го поколения и нерешенная проблема с текущими CPU точно негативно сказалась бы на их продажах. Впрочем, учитывая, что Intel все равно долго решала проблему, не исключено, что это будет иметь более долгосрочные последствия, пишет Wccftech.

Тем более, что в августе выходят новые процессоры Ryzen 9000. Ожидается, что ценник будет ниже, чем у Ryzen 7000, тогда как общий прирост производительности составил от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении. А топовый Ryzen 9 9950X в тестах будет до 56% быстрее Intel Core i9-14900K.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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