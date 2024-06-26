Как будут меняться фазы спутника Земли во втором месяце лета, какие дни будут наиболее удачными и когда следует быть осторожными и замедлить темп - подскажет лунный календарь на июль 2024.
Фазы Луны в июле 2024 и их влияние
Лунный цикл длится 29,5 дня - за это время Луна проходит четыре основные фазы, которые могут быть благоприятными и не очень:
- новолуние - начало лунного цикла, считается неблагоприятным периодом, так как в это время на небе нет Луны, поэтому и начинать ничего не стоит, но вот планировать - очень даже можно;
- растущий серп, первая четверть и растущая Луна - это время от новолуния до полнолуния, в этот перод советуют начинать делать то, что запланировали в новолуние;
- полнолуние - Луна на пике, считается также неблагоприятным периодом, так как энергия светила провоцирует всплеск ненужных эмоций и необдуманных поступков, в это время - за два дня до полнолуния и два дня после - советуют быть осторожными;
- убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - это время от полнолуния до следующего новолуния, период считается благоприятным для анализа произошедшего, своих чувств, поступков, в эту фазу хорошо избавляться от всего, что не дает расти, двигаться вперед и т. п.
Как будут меняться фазы Луны в июле 2024:
Видео дня
- Луна убывает - с 1 по 5 число и с 22 по 31 число;
- новолуние в июле 2024 - 6 числа;
- Луна растет - с 7 по 20 июля;
- полнолуние в июле 2024 - 21 числа.
Солнечных и лунных затмений в этом месяце не будет.
Лунный календарь на июль 2024
- Самые благоприятные дни в июле 2024: 3, 4, 10 числа.
- Благоприятные дни в целом: 11, 16, 18, 22, 30.
- Неблагоприятные дни в июле 2024: 6, 21, 26, 27.
- Неблагоприятные в некоторых сферах: 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 24, 28, 31.
Остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в июле 2024 по сферам:
- Начинания: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
- Финансы: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30.
- Работа: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
- Любовь: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30.
- Зубы: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 29, 30.
- Поездки: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 31.
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