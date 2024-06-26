Когда меняются фазы Луны в июле 2024, благоприятные дни месяца и в какое время не стоит ничего начинать.

Как будут меняться фазы спутника Земли во втором месяце лета, какие дни будут наиболее удачными и когда следует быть осторожными и замедлить темп - подскажет лунный календарь на июль 2024.

Фазы Луны в июле 2024 и их влияние

Лунный цикл длится 29,5 дня - за это время Луна проходит четыре основные фазы, которые могут быть благоприятными и не очень:

новолуние - начало лунного цикла, считается неблагоприятным периодом, так как в это время на небе нет Луны, поэтому и начинать ничего не стоит, но вот планировать - очень даже можно;

растущий серп, первая четверть и растущая Луна - это время от новолуния до полнолуния, в этот перод советуют начинать делать то, что запланировали в новолуние;

полнолуние - Луна на пике, считается также неблагоприятным периодом, так как энергия светила провоцирует всплеск ненужных эмоций и необдуманных поступков, в это время - за два дня до полнолуния и два дня после - советуют быть осторожными;

убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - это время от полнолуния до следующего новолуния, период считается благоприятным для анализа произошедшего, своих чувств, поступков, в эту фазу хорошо избавляться от всего, что не дает расти, двигаться вперед и т. п.

Как будут меняться фазы Луны в июле 2024:

Видео дня

Луна убывает - с 1 по 5 число и с 22 по 31 число;

новолуние в июле 2024 - 6 числа;

Луна растет - с 7 по 20 июля;

полнолуние в июле 2024 - 21 числа.

Солнечных и лунных затмений в этом месяце не будет.

Лунный календарь на июль 2024

Самые благоприятные дни в июле 2024: 3, 4, 10 числа.

Благоприятные дни в целом: 11, 16, 18, 22, 30.

Неблагоприятные дни в июле 2024: 6, 21, 26, 27.

Неблагоприятные в некоторых сферах: 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 24, 28, 31.

Остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в июле 2024 по сферам:

Начинания: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Финансы: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30.

Работа: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Любовь: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30.

Зубы: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 29, 30.

Поездки: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 31.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2024 - удачные и неудачные дни.

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