Хоть в некоторых из них игровой процесс может показаться скучным и разочаровывающим, сюжет и персонажи вас точно не подведут.

Цель видеоигр, как правило, состоит в том, чтобы дать вам лучшее из обоих миров – отличный сюжет в сочетании с отточенными геймплеем. Одними из лучших примеров могут быть Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 или Hades 2. Однако так происходит не со всеми играми, и иногда история берет верх над игровым процессом.

Редакторы портала The Gamer составили десятку лучших игр, в которых сюжет лучше, чем геймплей. И если последний может показаться разочаровывающим и однообразным, сюжет и персонажи в них вас точно не подведут.

Alone in the Dark (2024) . Ремейк, или скорее переосмысление сурвайвл-хоррора 90-х годов, где геймеры берут на себя роль Эмили Хартвуд и детектива Эдварда Карнби. В своих рецензиях журналисты отмечают, что геймплей может показать скучным, но хорошо продуманные головоломки и загадочно-ужасный сюжет стоят того, чтобы ее пройти.

Gotham Knights. Самым большим разочарованием стала боевая система, особенно после безупречных игр по "Бетмену" от Rocksteady. Тем не менее, сюжетная линия знакомит нас с интригующим Судом Сов, а также с другими врагами, такими как Глиняное Лицо и Мистер Фриз.

Murdered: Soul Suspect. Самая сильная часть игры – сюжет, в котором вам предстоит распутать причудливый клубок событий, играя за призрак убитого полицейского. Несмотря на слабый геймплей, она проходится буквально на одном дыхании.

Mafia III. Хоть популярная серия и отошла слишком далеко от своих корней, сюжет, персонажи и постановка реализованы невероятно умело и тонко.

The Order: 1886 . Один из тех эксклюзивов PlayStation, в котором кат-сцен больше, чем реального игрового процесса, но сюжет про Рыцарей Круглого стола и оборотней вышел что надо, и может заткнуть за пояс многие современные игры.

Дилогия Hellblade. Сюжет в этой серии – это одна большая метафора и глубокий эмоциональный опыт переживания потери близкого и детских травм. Но геймплей, к сожалению, изобилует скучными и повторяющимися боями и головоломками, которые портят впечатление.

Banishers: Ghosts Of New Eden и Vampyr. Обе игры созданы Don't Nod, мастерами жанра сторителлинга. Погрузившись в них, вы сразу влюбитесь в сюжет и персонажей, но почувствуете, что геймплей нуждается в серьезной доработке.

Starfield. Геймплей Starfield был своего рода ложной рекламой Bethesda. Это не обещанный иммерсивный космосим, поскольку в каждой точке есть множество характерных загрузочных экранов, а большинство планет пусты, безжизненны и кажутся незавершенными, что делает аспект исследования нелогичным. Но за этим недостатком скрывается оригинальная и хорошо написанная научно-фантастическая история.

Firewatch. Мощная и пронзительная история, в свое время совершившая прорыв среди "бродилок", обязательно найдет отклик у каждого. Но, к сожалению, она достаточно короткая, вы потратите не более 4-5 часов.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series . Одна из тех игр, которая представляет собой потрясающее произведение искусства. Фактически, это синтез видеоигровой индустрии и сериалов с телевидения.

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