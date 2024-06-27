Конфискация имущества и даже арест также относятся к наказаниям за уклонение от мобилизации.

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10449, согласно которому все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК. Тех, кто нарушает правила, ждут наказания. УНИАН выяснил, каким будет штраф за неявку в ТЦК и могут ли отобрать имущество.

Будет ли конфискация имущества уклонистов

Известно, что все военнообязанные мужчины имеют в запасе чуть больше двух недель (до 16 июля), чтобы обновить свои данные в ТЦК и выполнить правила воинского учета. Если этого сделано не будет, то уклонист от мобилизации получит административное правонарушение, но так как сотрудники ТЦК лишены необходимости составлять такой протокол, они могут сразу выписать штраф за неявку в ТЦК - его размер варьируется в зависимости от многих факторов.

При условии, что штраф не оплачен в течение 15 дней с момента его получения, следующий шаг - конфискация имущества - в военное время такая процедура доступна по отношению к тем, кто нарушает правила воинского учета.

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К примеру, квартира или дом уклониста окажутся под арестом и могут быть проданы на онлайн-аукционе, из этой суммы вычитают сумму штрафа, а остальные деньги возвращают человеку. Учитывая тот факт, что у исполнителей есть доступ к базам недвижимости, наказать именно так военнообязанного нарушителя не составит труда.

ВАЖНО: юристы говорят, что конфискация имущества в Украине, как правило, не применяется, если сумма долга не превышает 160 000 грн, поэтому, скорее всего, сначала арестуют и заблокирует банковские счета.

Кроме того, конфискация имущества даже при сумме штрафа или долга свыше 160 000 грн иногда невозможна.

Запомните, что никогда и никто не сможет у вас по закону отобрать:

посуду, постельное белье, средства гигиены;

одежду, обувь, все детские вещи;

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон - на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления - в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Автомобиль тоже конфисковать не могут, если он единственный, зато сотрудники ТЦК имеют право объявить нарушителя в розыск. Если полиция не найдет уклониста, то через 5 дней ТЦК направляют ему официальное письмо с требованием выполнить правила воинского учета. В случае игнорирования такого письма через 10 дней ТЦК имеют право подать в суд прошение об ограничении прав на управление транспортным средством. Проще говоря, если уклонист от мобилизации не выполняет условия ТЦК, он не сможет водить авто законно - его права будут "заморожены".

Арест и конфискация имущества по уголовному делу

Следующая стадия, если не оплачен штраф за неявку в ТЦК, военнообязанного подали в розыск и\или арестовали все его счета - арест. Согласно действующему законодательству, если после 16 июля окажется, что нарушитель до сих пор не пришел в ТЦК, но получал штрафы и не оплачивал их, при встрече его может задержать полиция и доставить в ТЦК.

Уголовную ответственность уклонист от мобилизации тоже могут получить, но в двух случаях:

при систематическом уклонении;

если он прошел ВВК, был признан годным, но отказался от обязанности выполнять долг.

Тогда в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", наказание по ней может быть на срок от 3 до 5 лет в зависимости от статьи и тяжести преступления.

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