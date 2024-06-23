Новый хоррор от создателя Silent Hill, экшен-блокбастер из Китая и еще много чего интересного.

На вторую половину 2024 года крупные и небольшие студии приготовили множество оригинальных тайтлов, ремейков и сиквелов, которые ждет все игровое сообщество. Среди них – Silent Hill 2 Remake, Kingdom Come: Deliverance 2, новая Life is Strange и, конечно же, STALKER 2.

Журналисты The Guardian рассказали о менее известных играх, выходящих в этом году, которые стоит добавить в список ожидаемых. Среди них нет дорогостоящих ААА-тайтлов, но все они имеют шанс стать главным сюрпризом и вашим личным GOTY 2024.

Once Human (9 июля)– рынок уже переполнен "выживалками" в открытом мире, но эта постапокалиптическая эпопея добавляет элемент хоррора. Игровой мир наполнен гротескными лавкрафтовскими монстрами, включая огромных пауков с человеческим лицом.

Flintlock: The Siege of Dawn (18 июля) – ролевой экшен в сеттинге фэнтези, который берет элементы из Bloodborne и God of War, сохраняя при этом свою индивидуальность

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (19 июля) – необычная экшен-стратегия от Capcom. Вы управляете воином, защищающим жрицу, пока она медленно танцует сквозь кишащие монстрами японские горные пейзажи, очищая по ходу свое окружение. Днем вы спасаете людей и размещаете свои войска; ночью – нападаете на монстров, пытаясь обезопасить ее.

Black Myth: Wukong (20 августа) – китайский роман 16 века "Путешествие на Запад" послужил источником вдохновения для создания бесчисленных аниме, фильмов и видеоигр, и это его последняя адаптация: амбициозный экшен с элементами RPG в стиле Souls, в которой игрокам предстоит сразиться с монстрами из китайского фольклора.

Phoenix Springs (16 сентября) – детективная игра в позабытом жанре "Point and click", в которой вы собираете концепции и разговоры, а не объекты, а инвентарь представляет собой интеллект-карту, а не бездонный чемодан.

UFO 50 (18 сентября) – огромный сборник 8-битных новинок от инди-ветеранов. Здесь вы найдете 50 игр самых разных жанров: одиночных, мультиплеерных, головоломок, рогаликов, платформеров и так далее.

Slitterhead (8 ноября) – хоррор от создателя Silent Hill с музыкой от композитора Silent Hill. Ранние кадры демонстрируют галлоны крови и шикарную эстетику эпохи PS2.

Wanderstop (без даты) – игра про управление чайной лавкой с упором на сюжет от создателя The Stanley Parable. Вы будете обслуживать клиентов и выращивать собственные ингредиенты, но за маской уюта и спокойствия скрывается нечто мрачное.

Neva (без даты) – студия, созавшая Gris, представляет еще одно красочное и эмоциональное приключение, на этот раз о молодой девушке и ее волке, блуждающих по прекрасному, но умирающему миру.

Unknown 9: Awakening (без даты) – эпическое фэнтезийное приключение с упором на сюжет про девочку из Индии, у которой есть доступ к таинственному измерению и сверхъестественным способностям, чем она привлекает внимание злого тайного общества. Игру описывают как смесь Dishonored и The Darkness.

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