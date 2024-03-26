Похоже, игровое подразделение Microsoft может серьезно пересмотреть свой бизнес на фоне неудач с консолями линейки Xbox Series. Главный редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг в подкасте своего издания рассказал много интересного о планах Microsoft на это направление.
Продажи консолей Xbox в Европе постоянно снижаются, а ведь они и так были не особо высоки. В феврале 2024-го они упали на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне все крупные издатели сомневаются в целесообразности выпуска своих игр на Xbox Series X. А есть еще и Series S, для которой нужно отдельно оптимизировать игры.
В 2023 году Microsoft пришлось признать, что она проиграла консольные войны. Сегодня основной игровой рынок сбыта – PS5 и ПК. Компания продолжит свою свежую инициативу по выпуску эксклюзивов на платформах конкурентов, и в итоге перенесет все свои игры на PS5 и Nintendo Switch, в том числе будущие Gears of War, DOOM и Indiana Jones.
Другой момент – Microsoft в последнее время стала меньше уделять внимания игровому сервису Game Pass, говорит источник. Но о чем речь, не уточняется. Новинки, в том числе ААА-класса, продолжают добавлять в каталог и вряд ли перестанут в обозримом будущем.
При этом, журналист отмечает, что пока никаких заметных переходов или изменений для компании не будет. Летом у Xbox пройдет большая презентация игр, а в конце года выйдет обновленная версия Xbox Series X, которая будет необходима хоть для какой-то конкуренции с PlayStation 5 Pro.
Ранее были слухи, что Xbox нового поколения выйдет на два года раньше PS6: Microsoft якобы собирается представить ее уже в 2026 году. Ранее считалось, что выход консоли запланирован на 2028 год. Sony к тому моменту сможет предложить только PS5 Pro с менее актуальным "железом".
Что касается Nintendo Switch 2, то ее придется подождать до 2025 года. Известно, что японский производитель задержал релиз консоли, чтобы предоставить более мощное программное обеспечение.