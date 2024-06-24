Сейчас запускать PS3-тайтлы на актуальном поколении консолей можно только через облако.

Похоже, в Sony готовы наконец-то исправить один из самых больших недостатков своего текущего аппаратного обеспечения, предоставив встроенную поддержку игр для PlayStation 3 на PS5.

По данным известного инсайдера Shpeshal_Nick, Sony работает над обратной совместимостью "некоторых игр" с PS3 для PS5. Скорее всего, тайтлы будут добавлять в расширенную подписку PS Plus Deluxe/Premium, как это сейчас происходит с играми от PS1, PS2 и PSP.

О каких-либо улучшениях в плане графики ничего неизвестно, но как минимум "старые новые" игры должны запускаться с повышенным fps и увеличенным разрешением, что помогло бы как новой, так и старой аудитории поиграть в знаковые тайтлы, которые застряли на консоли 18-летней давности, например, inFAMOUS, Metal Gear Solid 4 и Killzone 2.

Инсайдер утверждает, что релиз фичи состоится одновременно с выпуском PS5 Pro, то есть до конца 2024 года. Пока же поиграть в классику с PlayStation 3 можно либо на оригинальной консоли, либо на ПК с помощью любительских эмуляторов вроде RPCS3.

Что касается PS5 Pro, то, по слухам, прокачанная консоль выйдет к Рождеству 2024 года и будет предлагаться за ту же цену, что и базовая версия – 500 долларов. Если характеристики верны, что переход с PlayStation 5 на PS5 Pro будет более значительным, чем переход с PS4 на PS4 Pro.

Также в сети ходят слухи о возможном PS Vita 2. В настоящий момент Sony якобы рассматривает два варианта: либо это будет портативное устройство, способное запускать игры от PS4 и PS5, либо карманный вариант PlayStation 6.

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