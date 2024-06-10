Ждать осталось меньше трех месяцев – релиз состоится 5 сентября для ПК и Xbox Series X/S.

Журналисты разных игровых изданий поделились первыми впечатлениями от превью-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в которую им удалось поиграть на ивенте Summer Game Fest 2024. Также мы узнали много деталей о геймплейных аспектах шутера.

Рецензентам удалось сыграть около получаса, но даже за это время они успели оценить грандиозный масштаб игрового мира, с множеством систем, механик и продуманных анимаций. В этом плане журналист издания GameSpot даже сравнил игру с Red Dead Redemption 2.

Если говориться о геймплей, то сиквел заметно превосходит игры оригинальной трилогии. Стрельбу и многие действия "осовременили", но при этом это все еще "очень сложная игра", в которой придется часто умирать. Так, в ходе 10-минутного отрезка редактор Tweakers успел умереть три раза, а в одной из перестрелок у него заело оружие, что тоже привело к смерти персонажа.

Отдельно журналисты отметили большую свободу действий и массивную карту, а "пугающая атмосфера Зоны осталась со времен трилогии даже спустя 15 лет". Что касается технической составляющей, то игра не является "сильно глючной", но украинским разработчикам из GCS Game World еще нужно время для того, чтобы ее отполировать.

В целом, у обозревателей сложилось отличное первое впечатление о шутере, а тот факт, что некоторые не были слишком знакомы с оригинальными играми, говорит о том, что сиквел должен привлечь более широкую аудиторию, а не только фанатов серии.

Напомним действия STALKER 2 развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, при этом обещают вариативность в прохождении и четыре концовки.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 5 сентября на ПК, Xbox Series и Game Pass в день релиза. Свежий трейлер с украинской озвучкой был показан в рамках Xbox Games Showcase 2024.

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