Сама же Bethesda сейчас сосредоточена на разработке шестой части серии, но в ближайшие пять лет она вряд ли выйдет.

Известный моддер с канала Digital Dreams выпустил новый видеоролик. Энтузиаст умудрился внедрить в одну из лучших РПГ всех времен и народов – Skyrim – более чем 3100 модификаций и трассировку лучей.

В плане картинки получился тайтл практически нового поколения, что-то вроде ремейка. Моддер использовал фанатские творения, которые преображают все графические аспекты. Среди них – усовершенствованный шейдер Complete RT для трассировки лучей, улучшенное глобальное освещение, зеркальное отражение и качество текстур.

В целом, моды настолько глобальны, что игра кажется неузнаваемой. Skyrim стал поддерживать 4К разрешение с полностью обновленной графикой. Хотя иногда все же заметны некоторые проблемы с отражениями, а также "ореол" вокруг главного героя и травы, а работает игра значительно ниже 60 кадров в секунду.

Как отмечает сам автор, версию TES: Skyrim с 3100 модами он запускал на ПК с видеокартой RTX 4090, процессором Ryzen 9 7950Х и 32 ГБайт ОЗУ. Это значит, что обновленная игры стала очень тяжелой и потребует самого топового железа. Digital Dreams поделился списком использованных модов тут.

Моддер показал Skyrim с более 3000 модов и трассировкой лучей

Сама же Bethesda в настоящий момент сосредоточена на разработке шестой части серии. Недавно с момента анонса TES 6, продолжения Skyrim, прошло 6 лет. Шансы, что поклонники смогут поиграть в новую часть TES в ближайшие пять лет, очень скудны.

Не исключено, что до релиза TES 6 выйдет некий другой проекта по вселенной The Elder Scrolls. Таковым может стать ремейк Oblivion, о котором порой проскакивают слухи. А ранее в этом году вышел The Elder Scroll: Castles – аналог Fallout Shelter для смартфонов.

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