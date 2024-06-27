От Borderlands 3 до Half-Life 2 – эти игры доказывают, что инновационный дизайн может перевесить потребность в первоклассной графике.

Шутеры от первого лица всегда были и, вероятно, всегда будут одним из самых популярных игровых жанров. Современные хиты предлагает массу интересных механик и суперреалистичную графику, но взамен требуют мощное геймерское железо, из-за чего насладиться ими могут далеко не все.

Этот топ шутеров для слабых ПК от журналистов портала The Gamer подскажет, во что можно с интересом поиграть практически на любом компьютере.

Borderlands 3. Мультяшный художественный стиль помогает этой игре хорошо работать на старом железе, а хаотическое веселье Borderlands 3 с сотнями часов контента остается неизменным даже при низких настройках графики.

Portal 2. Эта игра-головоломка бросает вызов вашему разуму, а не видеокарте, с "умным" дизайном уровней и веселым повествованием, и это идеальный пример того, как игра может быть одновременно простой с точки зрения графики и невероятно увлекательной.

Doom. Удивительно, но перезапуск Doom 2016 года является очень хорошо оптимизированной игрой. Хотя вам, возможно, придется снизить качество и разрешение текстур, адреналиновый геймплей под потрясающий саундтрек будет почти такими же увлекательными.

Half Life 2 . Настоящая классика, которая и в 2024 году остается свежей, как с точки зрения игрового процессора, так и с визуальной привлекательности. Даже если выкрутить графику на минимум, атмосфера игры и головоломки, основанные на физике, не дадут вас заскучать.

. Настоящая классика, которая и в 2024 году остается свежей, как с точки зрения игрового процессора, так и с визуальной привлекательности. Даже если выкрутить графику на минимум, атмосфера игры и головоломки, основанные на физике, не дадут вас заскучать. Bioshock 2. Подводный город Восторг с его привлекательной архитектурой и остатками несостоявшейся утопии представляет собой потрясающее место для исследования, даже на устаревшем ПК.

Titanfall 2. Возможно, вам придется немного "пошаманить" с настройками, но сам игровой процесс, состоящий из пилотирования огромных мехов и лазания по стенам, отзывчив и плавен даже на старом оборудовании.

Left 4 Dead 2. Классический зомби-шутер от Valve, который даже спустя десятилетия доставляет массу удовольствия. Кооперативный геймплей – это сердце Left 4 Dead 2, где вы и ваши друзья работаете сообща, чтобы выжить в зомби-апокалипсисе.

Классический зомби-шутер от Valve, который даже спустя десятилетия доставляет массу удовольствия. Кооперативный геймплей – это сердце Left 4 Dead 2, где вы и ваши друзья работаете сообща, чтобы выжить в зомби-апокалипсисе. Far Cry 4. Гималаи в открытом мире, возможно, не так детализированы на более низких настройках, но основная изюминка игры, состоящая из исследования и хаотичных боев, остается одним из его лучших качеств.

Valorant. Соревновательный шутер, который ставит игровой процесс выше красивой графики, что делает его хорошо подходящим для слабых ПК.

Соревновательный шутер, который ставит игровой процесс выше красивой графики, что делает его хорошо подходящим для слабых ПК. Counter-Strike 2. Как и его предшественник, CS 2 может работать на самых разных системах, даже с интегрированной графикой, что делает его доступным для более широкой аудитории, хотя и не такой широкой, как CS:GO.

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