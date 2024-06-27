Шутеры от первого лица всегда были и, вероятно, всегда будут одним из самых популярных игровых жанров. Современные хиты предлагает массу интересных механик и суперреалистичную графику, но взамен требуют мощное геймерское железо, из-за чего насладиться ими могут далеко не все.
Этот топ шутеров для слабых ПК от журналистов портала The Gamer подскажет, во что можно с интересом поиграть практически на любом компьютере.
- Borderlands 3. Мультяшный художественный стиль помогает этой игре хорошо работать на старом железе, а хаотическое веселье Borderlands 3 с сотнями часов контента остается неизменным даже при низких настройках графики.
- Portal 2. Эта игра-головоломка бросает вызов вашему разуму, а не видеокарте, с "умным" дизайном уровней и веселым повествованием, и это идеальный пример того, как игра может быть одновременно простой с точки зрения графики и невероятно увлекательной.
- Doom. Удивительно, но перезапуск Doom 2016 года является очень хорошо оптимизированной игрой. Хотя вам, возможно, придется снизить качество и разрешение текстур, адреналиновый геймплей под потрясающий саундтрек будет почти такими же увлекательными.
- Half Life 2. Настоящая классика, которая и в 2024 году остается свежей, как с точки зрения игрового процессора, так и с визуальной привлекательности. Даже если выкрутить графику на минимум, атмосфера игры и головоломки, основанные на физике, не дадут вас заскучать.
- Bioshock 2. Подводный город Восторг с его привлекательной архитектурой и остатками несостоявшейся утопии представляет собой потрясающее место для исследования, даже на устаревшем ПК.
- Titanfall 2. Возможно, вам придется немного "пошаманить" с настройками, но сам игровой процесс, состоящий из пилотирования огромных мехов и лазания по стенам, отзывчив и плавен даже на старом оборудовании.
- Left 4 Dead 2. Классический зомби-шутер от Valve, который даже спустя десятилетия доставляет массу удовольствия. Кооперативный геймплей – это сердце Left 4 Dead 2, где вы и ваши друзья работаете сообща, чтобы выжить в зомби-апокалипсисе.
- Far Cry 4. Гималаи в открытом мире, возможно, не так детализированы на более низких настройках, но основная изюминка игры, состоящая из исследования и хаотичных боев, остается одним из его лучших качеств.
- Valorant. Соревновательный шутер, который ставит игровой процесс выше красивой графики, что делает его хорошо подходящим для слабых ПК.
- Counter-Strike 2. Как и его предшественник, CS 2 может работать на самых разных системах, даже с интегрированной графикой, что делает его доступным для более широкой аудитории, хотя и не такой широкой, как CS:GO.