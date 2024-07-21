Каждая из портативок хороша по-своему, есть даже вариант для любителей ретро-игр.

Успех Nintendo Switch вызвал значительный интерес к игровым портативным консолям, но только после того, как Valve представила Steam Deck в 2021 году, рынок такого рода устройств действительно раздулся с точки зрения доступных вам опций.

Steam Deck по-прежнему является лучшим вариантом для игр "на ходу" (если вы не поклонник Nintendo), особенно после улучшений, внесенных в модель OLED. Однако, если вы предпочитаете Windows-альтернативі, или у вас ограниченный бюджет, эксперты XDA-Developers отобрали сразу 7 крутых варианта, на которые стоит обратить внимание.

Asus ROG Ally X – пожалуй, лучшая альтернатива. Эта "портативка" обладает внушительной мощностью и устраняет ряд проблем оригинальной ROG Ally. Под капотом у нее новый процессор Ryzen Z1 Extreme, потрясающая частота обновления 120 Гц и экран с яркостью 500 ни. Минус, по сути, один – высокая цена.

– пожалуй, лучшая альтернатива. Эта "портативка" обладает внушительной мощностью и устраняет ряд проблем оригинальной ROG Ally. Под капотом у нее новый процессор Ryzen Z1 Extreme, потрясающая частота обновления 120 Гц и экран с яркостью 500 ни. Минус, по сути, один – высокая цена. На втором месте – Lenovo Legion Go . У консоли такое же "железо", как в ROG Ally X, но огромный 8.8-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и более доступный ценник. Он также имеет съемные контроллеры с эффектами RGB и съемный трекпад.

. У консоли такое же "железо", как в ROG Ally X, но огромный 8.8-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и более доступный ценник. Он также имеет съемные контроллеры с эффектами RGB и съемный трекпад. Logitech G Cloud – лучший вариант для облачного гейминга. Она удобнее и заметно дешевле Steam Deck, однако играть без интернет-соединения не получится.

– лучший вариант для облачного гейминга. Она удобнее и заметно дешевле Steam Deck, однако играть без интернет-соединения не получится. К лучшим портативным игровым ПК специалисты отнесли GPD Win 4. Это мощная альтернатива Steam Deck поставляется с Windows 11 и способна запускать ваши любимые игры ААА-класса и эмуляторы.

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Ayaneo Kun – премиум-альтернатива консоли Valve. С его суперудобным дизайном, превосходной производительностью и большим дисплеем Quad HD – это самые лучшие впечатления от портативного ПК, которые только можно получить. Но цена "кусается".

– премиум-альтернатива консоли Valve. С его суперудобным дизайном, превосходной производительностью и большим дисплеем Quad HD – это самые лучшие впечатления от портативного ПК, которые только можно получить. Но цена "кусается". Razer Kishi V2 – для любителей мобильного гейминга. Просто установите свой iPhone или Android-смартфон в слот между двумя контроллерами и превратите его в игровую установку. К тому же, девайс стоит относительно недорого (70 долларов).

– для любителей мобильного гейминга. Просто установите свой iPhone или Android-смартфон в слот между двумя контроллерами и превратите его в игровую установку. К тому же, девайс стоит относительно недорого (70 долларов). Analogue Pocket – настоящая находка для любителей ретро-игр. Эта компактная приставка воспроизводит все классические игры Game Gear, Neo Geo Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance и Atari Lynx и даже поддерживает картриджи.

Напомним, недавно Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, следующей осенью.

По слухам, свою портативную консоль готовит и Microsoft. Сегодня на рынке наблюдается бум портативных игровых ПК и компания не хочет отставать от трендов. Тем более, Sony, вряд ли выпустит новую портативку, а Steam Deck 2 придется ждать минимум пару лет.

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