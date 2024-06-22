Для защиты холодильника от резкого скачка в сети есть три разных по стоимости варианта.

Из-за повреждения инфраструктуры по всей Украине действуют аварийные отключения света, а напряжение в сети часто бывает нестабильным. Такие скачки могут повредить электроприборы и даже вызвать короткое замыкание. В таких условиях важно знать, что делать с холодильником при отключении электричества, чтобы техника не испортилась.

Как защитить холодильник от перепадов напряжения

Предотвратить поломку деталей в холодильнике можно несколькими способами.

Самый простой и финансово доступный - это реле напряжения. Этот прибор подключается к розетке и в момент больших перепадов напряжения обесточивает технику. Он подойдет для тех потребителей, у кого скачки в сети бывают редкими. Стоимость реле колеблется от 500 до 1500 гривен, что по сравнению с ремонтом сгоревшего компрессора совсем недорого.

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Если скачки мощности бывают часто и сети в вашем доме изношены, то лучше выбрать стабилизатор напряжения. Он не отключает технику при перепадах, а корректирует мощность тока до значения 220 В. Так при частых скачках вы не останетесь с выключенным холодильником. Стоимость стабилизатора несколько выше, чем реле, и стартует от 2 тысяч гривен.

Самый надежный и комфортный способ, как защитить холодильник от скачка напряжения - это подключить источник бесперебойного питания. При проблемах с напряжением бесперебойник переводит холодильник на питание от аккумулятора. Это устройство решает сразу две проблемы - скачки напряжения и длительные отключения света. Оно обеспечивает беспрерывную работу холодильника. Разумеется, такой вариант также самый дорогой. Цены на бесперебойники начинаются от 15 тысяч гривен. При чем чем старее и слабее холодильник, тем дороже нужен источник. Стоят ли такие траты результата - решать только вам.

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