Для этого использовалась нейросеть MidJourney, которая создает изображения по текстовому запросу.

В сети опубликовали очередные впечатляющие результаты работы нейросети нового поколения Midjourney, которая умеет создавать изображения по предложенному ей тексту.

Реддитор опубликовал подборку изображений, на которых показаны популярные современные игры в 16-битной стилистике. Если бы Ведьмак 3, Elden Ring, RDR 2, Cyberpunk 2077 и даже Fortnite вышли на "Сеге", они бы выглядели примерно так:

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Напомним, в конце 2023 года вышла шестая версия Midjourney – с ней сгенерированные изображения стало практически не отличить от реальных фотографий. Также разрешение картинок было увеличено в 2 раза, с 1024×1024 пикселей до 2048 × 2048 пикселей.

Ранее нейросеть показала свое видение Геральта, Трисс, Йеннифэр из "Ведьмака" и перенесла героев и локации из "Гарри Поттера" в мир киберпанка.

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