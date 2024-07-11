По слухам, Sony готовит нативную поддержку "некоторых игр" с PS3 для PS5, но релиз фичи состоится нее раньше конца 2024 года.

Пару недель назад в сети появились слухи, что компания Sony может работать над обратной совместимостью игр с PlayStation 3 на PS5. Анонс ожидается одновременно с выпуском PS5 Pro, то есть до конца 2024 года, а меж тем Microsoft опередила Sony и реализовали (почти) эту фичу первой.

Конечно, ни о какой обратной совместимости речи не идет. Как сообщает Wccftech, это стало возможно благодаря новому режиму разработчика консоли Xbox Series X/S, который недавно получил обновление с поддержкой Mesa (OpenGL/Vulkan), что делает возможной эмуляцию PS3 и Nintendo.

Разработчики говорят, что уже сейчас можно запустить эмулятор Nintendo 3DS Citra на Xbox Series X и S с относительно нормальной производительностью и некоторые игры для PlayStation 3. Учитывая, что разработка пока находится на стадии альфа-тестирования, в ближайшие месяцы может произойти все, что угодно. Например, Metal Gear Solid 4 на консолях Microsoft.

Ранее поиграть в классику с PlayStation 3 можно было либо на оригинальной консоли, либо на ПК с помощью любительских эмуляторов вроде RPCS3.

Согласно слухам, Sony будет добавлять PS3-тайтлы в расширенную подписку PS Plus, как это сейчас происходит с играми от PS1, PS2 и PSP. О каких-либо улучшениях в графическом плане ничего неизвестно, но как минимум "старые новые" игры должны запускаться с повышенным fps и более высоком разрешении.

При этом упоминается, что поддержка игр PlayStation 3 будет ограничена небольшим выбором, так как для запуска на PS5 понадобится патч, а сделать их для всех игр будет просто физически невозможно. Поэтому, скорее всего, стоит рассчитывать только на проекты от студий Sony.

Что касается PS5 Pro, то, по слухам, прокачанная консоль выйдет к Рождеству 2024 года и будет предлагаться за ту же цену, что и базовая версия – 500 долларов. Если "слитые" характеристики верны, что переход с PlayStation 5 на PS5 Pro будет более значительным, чем переход с PS4 на PS4 Pro.

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