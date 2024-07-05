К примеру, DLC про Тревора было наполовину готово перед тем, как боссы приняли решение отменить его.

Культовую GTA 5, вышедшую в 2013 году, с уверенностью можно назвать одной из самых успешных и популярных игр в истории. Rockstar выпустила настоящий хит, который и по сей день встречается в топах продаж. Однако, при этом ни одного сюжетного дополнения проект с момента релиза так и не получил, и это весьма странно, учитывая, что сюжетные аддоны к прошлым частям Grand Theft Auto были весьма успешными.

Недавно в интернете появилось интервью экс-сотрудника Rockstar Джозефа Рубино, проработавшего в компании шесть лет. Он пролил свет на то, почему GTA 5 так и не получила сюжетных дополнений.

По словам бывшего разработчика, одно время он работал над сюжетным DLC для GTA 5, в центре которого должен был быть персонаж Тревора. По сюжету герой работал под прикрытием для ФРБ. Дополнение уже было наполовину готово, но боссы приняли решение отменить его "по экономическим соображениям" и сфокусироваться на контенте для GTA Online.

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Когда вышла GTA Online, то она оказалась настоящей "дойной коровой", которую к тому же обожали геймеры. Было трудно доказать, что самостоятельное DLC превзошло бы эти показатели – рассказал Рубино.

Сейчас Рубино считает, что Rockstar могла бы позволить себе работать над онлайном GTA V и сюжетным DLC, но тогда руководители приняли другое бизнес-решение.

Напомним, декабрьская "утечка" исходного кода GTA 5 раскрыла, что Rockstar работала над восемью DLC для однопользовательского режима, которые так и не вышли в свет. Теперь очевидно, что "виновником" был GTA Online.