Ожидается, что трейлер покажут на предстоящей презентации SGF в ночь на 8 июня.

В сети заметили, что на сайте издателя 2K раньше времени появился баннер, посвященный следующей части Sid Meier’s Civilization. Новая часть пошаговой стратегии будет называться просто Civilization VII – пока это все, что мы знаем.

О разработке следующей итерации легендарной франшизы от Firaxis Games известно уже какое-то время, однако полноценного анонса игры пока не было. Судя по всему, он состоится на предстоящей презентации Summer Game Fest в ночь с 7 на 8 июня.

Трейлер Civilization 7 будет доступен по этой ссылке.

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Сама серия Sid Meier’s Civilization считается культовой и внесла значительный вклад в развитие стратегических игр. Общие продажи франшизы перевалили за 65 миллион копий, а последней основной игрой серии является Sid Meier’s Civilization VI 2016 года.

В Firaxis Games говорили, что со следующей частью Civilization стартует "новая эра". Из студии ушли ветераны, которые занимали свои руководящие должности десятки лет. Далее серии будут развивать новые люди.

Примечательно, что в Epic Games Store сейчас бесплатно отдают Marvel's Midnight Suns – последнюю на сегодня игру от Firaxis Games. Это тактическая ролевая игра с пошаговыми боями, основанная на серии комиксов "Rise of the Midnight Sons" 1990-х годов.

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