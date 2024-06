Shadow of the Erdtree также обходит по средней оценке все остальные дополнения, когда-либо выпущенные.

Профильная пресса начала делиться первыми обзорами Shadow of the Erdtree, долгожданного DLC для хардкорного экшена Elden Ring. Дополнение обошло по средней оценке остальные релизы 2024 года, включая Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload.

На агрегаторе Metacritic новое расширение от From Software получило оценку 95 баллов из 100,. В сети отметили, что это не только лучший результат среди всех новинок 2024 года, но и среди всех дополнений, когда-либо выпущенных. У прошлого лидера, дополнения "Кровь и вино" для "Ведьмака 3", средний балл составляет 92 из 100.

В своих обзорах критики отмечают, что разработчики не ставили геймплейных или нарративных экспериментов и просто сделали то, что умеют лучше всего – еще одно увлекательное приключение, которое постоянно бросает вам вызов своими тайнами и жесткими боссами. А его прохождение занимает порядка 40 часов, что больше, чем у многих полноценных игр.

Видео дня

Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. Дополнение позволит геймерам окунуться в новое приключение на территории Земли Теней, которая, как отмечают поигравшие, по размеру сравнима "с пятью Замогильями", стартовой зоной оригинальной Elden Ring.

Дополнение будет содержать в себе новые кусочки "лора", в частности, расскажет судьбы Микеллы, брата Малении, и восхождению королевы Марики Вечной на трон. Будут и геймплейные нововведения: от новых боссов и видов оружия до дополнительных элементов в системе прокачки персонажа.

Важно подчеркнуть, что вы не сможете начать прохождение Shadow of the Erdtree, если не победили дополнительного босса, Мога, Повелителя крови (Mohg, Lord of Blood). Достижения в Steam свидетельствуют, что лишь 40% геймерам это удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: