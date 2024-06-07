Рассказываем, сколько может стоять холодильник без света и как продлить срок годности продуктов в нем.

Регулярные отключения электроэнергии стали неприятным, но привычным обстоятельством для многих украинцев. Зимой, когда на улице минусовая температура, еду сохранить проще, но летом это превращается в настоящий челлендж. Далеко не каждый знает, что делать, если нет света.

Сколько времени холодильник держит холод без света и что с ним делать

Как правило, большинство холодильных камер, которые используются на обычных кухнях в домах держат нужную температуру 10-16 часов. Что касается того, сколько держит холод морозилка без электричества, то здесь цифра будет больше - около 36 часов, но эти показатели всегда зависят от модели и состояния устройства.

Важно понимать, что при отключении света температура начинает падать не сразу, а постепенно, то есть еще какое-то время продукты будут в безопасности. Сколько именно - зависит от модели, заполненности и состояния холодильника (чем больше продуктов - тем дольше техника держит температуру, чем "старше" холодильник - тем быстрее начнет остывать).

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Первое, что делать с холодильником, если отключили электричество, точно не нужно - это открывать дверцы и быстро доставать продукты, переживая, что они испортятся. Лучше оставить все как есть - при закрытой дверце продукты в холодильнике будут оставаться холодными и безопасными до 4 часов, в полной морозилке - до 48 часов, а в полупустой морозилке - до 24 часов.

Более того - найдите время проверить состояние уплотнителей на дверцах и при необходимости заменить их, так как именно эти детали чаще других становятся причиной слишком быстрого остывания камеры, особенно если холодильник без электричества.

Как сохранить холод в холодильнике при отключении электричества - лайфхак

Центр общественного здоровья Украины озвучил несколько советов, что делать с холодильником, если отключили свет, и как уберечь продукты:

купите сухой лед или замороженную воду в блоках (в бутылках, пакетах) и подкладывайте в камеру, дополнительно охлаждая еду;

проверяйте температуру в холодильнике и морозилке, изучая информацию на встроенном термометре (если такого нет, можете положить на полку обычный).

В Центре утверждают, что безопасное хранение продуктов - это, прежде всего, правильный температурный режим. В холодильнике температура может быть 4 градуса Цельсия или ниже, в морозилке - 0 градусов или ниже. Если вы видите, что столбик термометра "побежал" вверх, продукты лучше не употреблять. Ни в коем случае не стоит пробовать их на вкус - органолептические свойства продукта могут оказаться обманчивыми.

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