Домашние животные, так же, как и люди, тяжело переносят высокие температуры.

В условиях аномальной жары в Украине и постоянных длительных отключениях света и люди, и животные плохо себя чувствуют из-за невозможности нормально охладиться. УНИАН выяснил, как помочь домашним животным в жару.

Как охладить животных в жару - советы для владельцев собак

Кинологи МВД Украины поделились советами о том, как спасти животных от жары и помочь им пережить этот тяжелый период. Рекомендации, конечно, касаются собак.

Во-первых, специалисты рекомендуют выгуливать питомца утром и вечером, когда солнце не так активно - в дневные часы есть риск теплового и солнечного удара. Если все-таки была необходимость вывести собаку в "пекло", то лучше обернуть лапы фольгой, чтобы не было ожога от раскаленного асфальта. Во время прогулки обязательно берите с собой воду, избегайте интенсивных тренировок и проверяйте температуру животного - если чувствуете, что она поднялась, возвращайтесь домой. Придя в квартиру, обеспечьте собаке прохладные места - влажную лежанку, включенный вентилятор, доступ к прохладной питьевой воде.

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Как можно спасти кота от жары

Советы о том, как охладить животное в жару, касаются не только "собачников", но и "кошатников", ведь усатым-хвостатым тоже очень жарко при такой температуре.

Владельцам котов и кошек ветеринары рекомендуют постоянно наливать прохладную воду в миску, причем, важно, чтобы поилка не стояла на солнце. Также кота и кошку нужно регулярно вычесывать, помогая животному избавляться от лишней шерсти. Помещение, в котором находится питомец, важно регулярно проветривать, даже если вы включаете кондиционер или вентиляторы, а также затемнять комнату плотными шторами - они препятствуют попаданию солнечных лучей.

Как спасти животных от жары, если они бездомные

Домашним питомцам в таких условиях немного легче - о них могут позаботиться их любящие хозяева, но вот о тех котах и собаках, которые живут на улице, позаботиться некому. Именно поэтому стоит уделять немного времени и им, помогая пережить адский период.

Кинологи подсказывают, как помочь животным в жару в таком случае:

взять несколько мисок, налить чистой воды и поставить в тени возле подъезда;

регулярно менять воду на прохладную;

в другие миски насыпать влажный корм.

Следите за тем, чтобы никто не прогонял бездомных котов или собак с места в тени, а также не отказывайте животным в медицинской помощи, если они в ней нуждаются.

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