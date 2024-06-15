В списке есть продукция как для самых требовательных геймеров, так и заядлых ретро-энтузиастов.

Если еще совсем недавно портативные консоли были нишевым развлечением, то сейчас гейминг на компактных девайсах популярен как никогда. Играть иногда хочется не только дома, сидя за ПК или перед экраном ТВ с подключенной игровой приставкой.

Издание TechRadar назвало пять лучших портативных игровых приставок, которые можно приобрести сейчас. Среди них есть как те, которые предназначены для заядлых ретро-геймеров, так и производительные устройства в компактном габарите.

Nintendo Switch OLED . Это лучшая портативная консоль на текущий момент с самым большим количеством эксклюзивов и великолепным OLED-экраном. А еще у этой консоли впечатляющие динамики и отличная автономность. Не говоря уже о том, что ее можно использовать и как стационарную систему.

. Это лучшая портативная консоль на текущий момент с самым большим количеством эксклюзивов и великолепным OLED-экраном. А еще у этой консоли впечатляющие динамики и отличная автономность. Не говоря уже о том, что ее можно использовать и как стационарную систему. Nintendo Switch Lite . Дешевле и меньше, чем Nintendo Switch с OLED. Вы теряете возможность играть на телевизоре, но вряд ли это станет серьезной проблемой, если ваша главная задача – компактность. В плане "начинки" она ничем не уступает "большим" моделям Switch.

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Steam Deck . Лучший выбор для ПК-геймеров. Совместимый с огромной частью вашей существующей библиотеки Steam, это идеальный способ взять с собой ваши любимые игры. Сейчас даже топовая версия Steam Deck OLED стоит дешевле, чем игровой ноутбук с аналогичными характеристиками.

Super Pocket. При рекомендованной цене в $60, это не только самая дешевая модель в списке, но и, безусловно, лучший выбор для ретро-геймеров. Этот карманный портативный компьютер имеет симпатичный дизайн в стиле GameBoy, большую библиотеку встроенных игр и даже может воспроизводить картриджи Evercade.

PlayStation Portal . Это лучший гаджет на текущий момент для стриминга игр с PlayStation 5. Но он подойдет лишь тем, у кого уже есть PS5.

Напомним, недавно Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, следующей осенью.

По слухам, свою портативную консоль готовит и Microsoft. Сегодня на рынке наблюдается бум портативных игровых ПК и компания не хочет отставать от трендов. Тем более, Sony, вряд ли выпустит новую портативку, а Steam Deck 2 придется ждать минимум пару лет.

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