С вступлением в силу нового закона о мобилизации расширился перечень оснований для увольнения из армии.

В Украине мобилизация с 1 июня 2024 года проходит согласно законопроекту №10449, который вступил в силу 18 мая. В ранних редакциях этого закона была предусмотрена демобилизация мобилизованных. В нынешней версии этого нет. Однако некоторые военные имеют право на увольнение с военной службы - мы назвали все основания для этого по новому закону.

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Будет ли демобилизация в Украине

Демобилизация в 2024 году не проводится. Изначально законопроектом предусматривалась демобилизация после 36 месяцев службы. Однако эту норму исключили. В начале мая народные депутаты из законопроекта убрали положение о демобилизации, поскольку освобожденных со службы людей на данный момент некем будет заменить.

Однако в будущем возможно будет принят отдельный законопроект, с которым будет установлена демобилазация в Украине после определенного срока службы. В Верховной Раде уже работают над таким законом.

Увольнение с военной службы 2024 - все основания

Новый закон расширил перечень оснований для увольнения с армии как для служащих по контракту, так и для мобилизованных. Согласно закону, это возможно в таких случаях:

достижение предельного возраста нахождения на службе;

наличие заключения о непригодности к службе по решению ВВК;

получение инвалидности;

назначение военнослужащему наказания в виде лишения или ограничения свободы;

освобождение из плена;

избрание народным депутатом;

наличие уважительных семейных обстоятельств.

Для контрактников также доступно увольнение с военной службы по окончанию контракта.

Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам возможно в таких случаях:

содержание 3 и более детей (при условии отсутствия долгов по алиментам);

наличие даже одного ребенка при условии смерти, лишения материнских прав или пропажи матери;

усыновление ребенка;

наличие ребенка с инвалидностью I или II группы или тяжелыми болезнями при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных его содержать;

постоянный уход за женой (мужем) с I или II группой инвалидности, а также с III группой, если она получена из-за онкологии, отсутствия конечностей, одного из парных органов, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

постоянный уход за родителем, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой с I или II группой инвалидности, если другие более близкие родственники не могут ухаживать за таким лицом;

наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время обороны Украины, а также посмертно награжденных званием Героя Украины за участие в Революции Достоинства;

для женщин-военных - беременность и декрет, а также наличие совершеннолетнего ребенка и мужа-военного.

Увольнение с военной службы по собственному желанию в военное время невозможно.

Как уволиться из ВСУ мобилизованному

Чтобы уволиться из армии, солдат (или его родственник) подает рапорт о досрочном увольнении в запас. К нему прикрепляются документы, которые обосновывают право на увольнение. Командир военной части передает документ в территориальный центр комплектования, к которому прикреплен военнослужащий.

Сотрудники ТЦК назначают комиссию, которая проверяет семейное положение военного, если он увольняется по семейным обстоятельствам. Если основанием для увольнение является здоровье, солдата могут отправить на ВВК. Если решение положительное, то командиру военной части отправляют уведомление об увольнении.

Негативное решение или слишком долгое рассмотрение рапорта можно обжаловать.

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