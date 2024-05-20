Разбираемся, когда нужно поливать огород и как это делать правильно.

Каждый огородник хоть раз, но задумывался: когда поливать огород - с утра или ближе к вечеру? Делать это ежедневно, через день или пару раз в неделю? Все зависит от погоды, климата, а также того, что вы выращиваете на своем огороде - давайте разбираться, когда можно поливать огород и как часто.

Когда поливать огород

Поливать огород можно как утром, так и вечером - главное, чтобы еще или уже не было яркого солнца, иначе растения могут получить ожоги.

Если ориентироваться на погоду, то здесь работает такое правило: прохладная погода - поливаем утром, жаркая погода - вечером. Видео дня

При этом следите, чтобы вечерний полив не превратился в ночной: если почва не просохнет до наступления темноты, то растения могут "подхватить" грибковые заболевания.

Как часто надо поливать огород

Чтобы понимать, как часто поливать огород, нужно ориентироваться на погоду и то, что у вас растет:

когда стоит жара, поливайте чаще раза в день и больше, чем в прохладную погоду;

рассаду нужно поливать каждый день, а после того, как она укоренится - 2 раза в сутки;

растения в теплицах также нужно поливать дважды в сутки - они быстрее сохнут, чем в открытом грунте.

Также, если у вас на участке песчаная почва, то она будет терять влагу быстрее, чем глинистая.

Как поливать огород после дождя? Если прошел спокойный и долгий дождик - можно пропустить полив. Но после короткого дождя почва может промокнуть лишь сверху, а сама влага не попадет к корням, в этом случае лучше полить.

Отсюда и главное правило полива: лучше поливать реже, но больше, чем часто, но по чуть-чуть.

Перед поливом можно рыхлить землю, чтобы к растениям поступал кислород, а после полива ее нужно обязательно засапывать - чтобы не образовалась корка на почве и она не теряла влагу.

Ранее мы рассказывали, какие растения отгоняют вредителей - посадите их на огороде и в саду.

Вас также могут заинтересовать новости: