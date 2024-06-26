В трейлере можно увидеть знакомого героя и похорошевшую графику.

Издательство Capcom неожиданно объявила, что работает над ремастером оригинала зомби-боевика Dead Rising. Проект будет называться просто Dead Rising Deluxe Remaster, а пока разработчики готовы показать только короткий тизер-трейлер.

Впрочем, судя по трейлеру, речь все же идет о полноценном ремейке игры 2006 года выпуска. Модели и текстуры в ролике выглядят так, словно созданы с нуля. Да и в целом качество картинки заметно улучшилось.

Сюжет и основные механики наверняка останутся прежними: Фрэнк Уэст, главный герой первой части, направляется в небольшой городок в Колорадо, кишащий зомби, и у него будет три дня, чтобы узнать, что стало причиной вспышки.

Подробности Dead Rising Deluxe Remaster обещают раскрыть в ближайшее время, ни дата выпуска игры, ни конкретные платформы не были названы.

Напомним, первая Dead Rising вышла только на Xbox 360 и была эксклюзивом целых 10 лет. В 2016 году в честь 10-летия серии HD-версия игры вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Хоть игра была выпущена в самом начале существования Xbox 360, она стала в своем роде определяющим моментом для консоли, поскольку продемонстрировала всю свою техническую мощь: на экране появлялись сотни зомби без проблем с частотой кадров. Серия Dead Rising также известна своим геймплеем в стиле песочницы, где в качестве оружия для отражения от нежити можно использовать практически все что попадется под руку.

Последней игрой в серии зомби-экшенов стала Dead Rising 4 вышедшая в далеком 2017 году и провалившаяся как в продажах, так и в оценках. Давние фанаты серии считают достойными названия только первые две игры, и, похоже, Capcom с этим согласна.

Что касается другой зомби-серии Capcom, Resident Evil, то разработке сейчас находится Resident Evil 9 и ремейки Zero и Code: Veronica. Релиз Resident Evil 9 ожидается в 2025 года или в начале 2026 года, а главными героями станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн

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