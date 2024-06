Геймплейно, это клон Mario Kart, только в мире Bloodborne и ретро-графикой в духе игр для первой PlayStation.

Гоночная игра Nightmare Kart, ранее называющаяся Bloodborne Kart, добралась до долгожданного релиза – проект разрабатывался с 2022 года инди-одиночкой.

Nightmare Kart – это димейк-картинг в стилистике Bloodborne. В один момент к разработчику даже обратилась Sony с требованием убрать упоминание Bloodborne, из-за чего пришлось переделывать многие элементы. И вот теперь ее можно скачать с itch.io или в Steam бесплатно.

Геймерам такой мэшап пришелся по вкусу. В Steam у игры уже набралось более тысячи отзывов – и 98% из них положительные. Авторы многих обзоров шутят, что Bloodborne, которой изначально вдохновлялся автор игры, наконец вышел на ПК.

Геймплейно Nightmare Kart напоминает игры во вселенной Mario Kart. Геймеры в роли персонажей из Bloodborne могут соревноваться друг с другом в локальном коопе или на одном экране, или же проходить полноценную сюжетную кампанию с боссами. Владельцы Steam Deck отмечают, что игра хорошо работает и на портативном ПК.

Bloodborne – один из главных и любимых в народе эксклюзивов PlayStation, который, впрочем, никак не может добраться до компьютеров. По слухам, ПК-версия таки существует, вот только она продолжает применяться исключительно для потребностей From Software И не факт, что когда-то она доберется до полноценного релиза.

Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои хитовые эксклюзивы. В марте 2024 года Horizon Forbidden West добралась до персональных компьютеров, а недавно состоялся релиз Ghost of Tsushima. Далее на очереди – God of War Ragnarok (уже официально) и The Last of Us Part II (почти официально).

Также со временем на ПК должны выйти Demon's Souls, Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2. Еще в Sony обсуждают возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

